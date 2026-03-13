L’iPhone Fold se précise : prix, RAM et stockage apparaissent dans une fuite

Apple préparerait son premier smartphone pliable. Une nouvelle fuite révèle la RAM, les options de stockage et le prix attendus de l’iPhone Fold. L’appareil pourrait devenir l’un des iPhone les plus chers jamais commercialisés.

Depuis plusieurs années, l’idée d’un iPhone pliable revient régulièrement dans les rumeurs. Apple n’a jamais confirmé l’existence d’un tel appareil. Pourtant, les indiscrétions se multiplient à mesure que l’année 2026 avance. Ces dernières semaines, plusieurs fuites ont notamment permis d’en apprendre davantage sur son design.

De récents rendus 3D issus de fabricants de coques ont par exemple confirmé plusieurs éléments déjà évoqués. L’appareil adopterait des angles arrondis et un module photo allongé proche de celui de l’iPhone Air. Les rumeurs évoquent aussi un format particulier une fois ouvert, avec un écran proche du ratio 4:3. L’appareil pourrait ainsi offrir une interface hybride, à mi-chemin entre un iPhone classique et un iPad, avec de nouvelles dispositions d’applications inspirées d’iPadOS.

L’iPhone Fold pourrait arriver avec 12 Go de RAM et un prix record

De nouvelles informations viennent désormais préciser la fiche technique du futur iPhone Fold. Selon un rapport du média coréen The Bell, il serait équipé de 12 Go de RAM, soit la même quantité que les modèles Pro les plus récents. Cette mémoire utiliserait de la LPDDR5X fournie par Samsung. Le smartphone serait également proposé avec trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Une autre fuite provenant du leaker Instant Digital évoque également les prix attendus du smartphone pliable d’Apple. Les montants évoqués en Chine permettraient d’estimer le tarif international de l'iPhone Fold :

15 999 yuans (environ 1 999 dollars) pour la version 256 Go

17 999 yuans (environ 2 199 dollars) pour la version 512 Go

19 999 yuans (environ 2 399 dollars) pour la version 1 To

Ces tarifs placeraient immédiatement l’appareil parmi les iPhone les plus coûteux jamais vendus. À titre de comparaison, les modèles Pro Max actuels restent nettement sous la barre des 2 000 dollars.

En France, les prix pourraient être encore plus élevés en raison de la TVA et des taxes locales. Si ces estimations se confirment, le premier iPhone pliable pourrait facilement dépasser 2 300 à 2 700 euros selon la capacité choisie. Apple prévoirait de lancer ce modèle en septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Malgré les nombreuses rumeurs, la marque n’a toujours pas officialisé l’existence de cet appareil. Les prochains mois devraient donc apporter de nouvelles précisions sur ce smartphone très attendu.