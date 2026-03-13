L’iPhone Fold se précise : prix, RAM et stockage apparaissent dans une fuite

Apple préparerait son premier smartphone pliable. Une nouvelle fuite révèle la RAM, les options de stockage et le prix attendus de l’iPhone Fold. L’appareil pourrait devenir l’un des iPhone les plus chers jamais commercialisés.

iPhone Fold rendu CAD
Crédits : iphone-ticker.de

Depuis plusieurs années, l’idée d’un iPhone pliable revient régulièrement dans les rumeurs. Apple n’a jamais confirmé l’existence d’un tel appareil. Pourtant, les indiscrétions se multiplient à mesure que l’année 2026 avance. Ces dernières semaines, plusieurs fuites ont notamment permis d’en apprendre davantage sur son design.

De récents rendus 3D issus de fabricants de coques ont par exemple confirmé plusieurs éléments déjà évoqués. L’appareil adopterait des angles arrondis et un module photo allongé proche de celui de l’iPhone Air. Les rumeurs évoquent aussi un format particulier une fois ouvert, avec un écran proche du ratio 4:3. L’appareil pourrait ainsi offrir une interface hybride, à mi-chemin entre un iPhone classique et un iPad, avec de nouvelles dispositions d’applications inspirées d’iPadOS.

L’iPhone Fold pourrait arriver avec 12 Go de RAM et un prix record

De nouvelles informations viennent désormais préciser la fiche technique du futur iPhone Fold. Selon un rapport du média coréen The Bell, il serait équipé de 12 Go de RAM, soit la même quantité que les modèles Pro les plus récents. Cette mémoire utiliserait de la LPDDR5X fournie par Samsung. Le smartphone serait également proposé avec trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Une autre fuite provenant du leaker Instant Digital évoque également les prix attendus du smartphone pliable d’Apple. Les montants évoqués en Chine permettraient d’estimer le tarif international de l'iPhone Fold :

  • 15 999 yuans (environ 1 999 dollars) pour la version 256 Go
  • 17 999 yuans (environ 2 199 dollars) pour la version 512 Go
  • 19 999 yuans (environ 2 399 dollars) pour la version 1 To

Ces tarifs placeraient immédiatement l’appareil parmi les iPhone les plus coûteux jamais vendus. À titre de comparaison, les modèles Pro Max actuels restent nettement sous la barre des 2 000 dollars.

En France, les prix pourraient être encore plus élevés en raison de la TVA et des taxes locales. Si ces estimations se confirment, le premier iPhone pliable pourrait facilement dépasser 2 300 à 2 700 euros selon la capacité choisie. Apple prévoirait de lancer ce modèle en septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Malgré les nombreuses rumeurs, la marque n’a toujours pas officialisé l’existence de cet appareil. Les prochains mois devraient donc apporter de nouvelles précisions sur ce smartphone très attendu.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Home : vos appareils connectés sont supprimés au hasard et sans raison ? On sait peut-être pourquoi

Et c’est reparti : Google Home connaît un énième bug. Des utilisateurs se plaignent de voir certains de leurs appareils connectés être supprimés de leur domicile, alors qu’ils n’ont évidemment rien…

Voici la date de sortie et les prix des Galaxy A37 et A57 en France

Combien coûtent et quand sortent les prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung ? Nous avons la réponse. Malheureusement, on constate une forte hausse de tarifs.  Après avoir renouvelé…

Le meilleur émulateur de jeux GameCube et Wii se paye un gros boost de performances

L’émulateur Dolphin, l’un des plus populaires pour jouer à des titres GameCube et Wii, reçoit une nouvelle mise à jour. Celle-ci apporte un gain de performances dans plusieurs scénarios. Le…

Microsoft lâche un indice sur la date de sortie de la Xbox Helix

En annonçant la fenêtre de disponibilité des dev kits pour la Xbox Helix, Microsoft nous donne du grain à moudre pour tenter de deviner quand sortira la console. Pour marquer…

Comment regarder YouTube sans publicité ? La solution ultime

YouTube multiplie les formats publicitaires, au point de dégrader parfois l’expérience de visionnage. Il existe toutefois une méthode simple pour accéder à la plateforme sans annonces, en jouant sur la…

Google Pixel 10 et JBL Flip 7 : avec 349 € de réduction, le pack est à prix mini !

C’est maintenant au tour de la Fnac et de Darty de proposer une offre à prix cassé sur le pack contenant le Google Pixel 10 et la JBL Flip 7….

HyperOS : cette astuce toute simple va enfin éliminer ces pubs agaçantes sur votre smartphone Xiaomi, Redmi ou Poco

Rien de tel que de la publicité envahissante pour vous gâcher l’expérience – qui sans cela serait excellente – sur votre smartphone. Les produits de Xiaomi, qui tournent sous HyperOS,…

Spotify prépare SongDNA, une fonction qui révèle les liens cachés entre les chansons

Découvrir de nouvelles musiques reste l’un des grands atouts des plateformes de streaming. Mais comprendre les liens entre les chansons reste souvent difficile. Spotify prépare justement un outil inédit pour…

Asus VivoBook 17,3 pouces avec Intel Core i7 : son prix chute de 300 € pendant cette vente flash !

Vous cherchez un PC portable pas cher avec un grand écran et qui offre de bonnes performances ? Sur Amazon, ce sont les offres de printemps et à cette occasion,…

Le téléobjectif périscopique du Galaxy S26 Ultra est un bijou de technologie, observez-le de plus près en vidéo

Un démontage du Galaxy S26 Ultra nous donne un aperçu de ses composants, dont le nouveau téléobjectif périscopique développé par Samsung. À chaque sortie importante de smartphone, les passionnés attendent…