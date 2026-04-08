L’iPhone Fold ne serait pas en retard finalement, mais avec des stocks limités

Alors que des sources expliquaient que l'iPhone Fold d'Apple pourrait ne pas sortir en 2026, voilà qu'une autre, fiable, vient dire l'inverse. On ne sait plus sur quel pied danser.

iPhone Fold rendu CAD
Crédits : iphone-ticker.de

Le suspense est à son comble. Alors que les fuites concernant l'iPhone Fold se multiplient, notamment celles qui laissent entrevoir son design, un mystère demeure : le premier smartphone pliable d'Apple sortira-t-il en 2026 ? Confrontée à des problèmes de production imprévus, l'entreprise envisagerait déjà de retarder l'arrivée de l'appareil. C'est en tout cas ce que disent certaines sources, dont le média Nikkei Asia qui parle d'un report de l'iPhone Fold de plusieurs mois dans le pire des cas.

Lire aussi – L’iPhone Fold se précise : prix, RAM et stockage apparaissent dans une fuite

Apparemment, il s'est trompé. Mark Gurman, journaliste dans les petits papiers d'Apple, le croit et l'affirme. Pour lui, pas de retard à l'horizon, bien qu'il faille rester prudent. En revanche, il fait une déclaration jusque là peu envisagée, voire pas du tout, par la majorité des analystes. En résumé, vous allez pouvoir acheter un iPhone Fold en septembre prochain, à condition d'en trouver un.

Retard ou pas retard pour l'iPhone Fold d'Apple ?

Gurman annonce la nouvelle sur son compte X (Twitter) : “L'iPhone pliable d'Apple devrait, à l'heure actuelle, faire ses débuts en septembre [2026], en même temps que l'iPhone 18 Pro. Même si les stocks pourraient être limités au début, il devrait également être mis en vente en même temps que les modèles Pro, ou peu après. L'article de Nikkei [Asia] est erroné“. Voilà qui a le mérite d'être clair, malgré l'usage logique du conditionnel.

Notons donc l'autre information importante à retenir : celle de stocks volontairement limités à la sortie de l'iPhone Fold. Une manière de compenser le retard éventuel de production avec moins d'exemplaires disponibles à la sortie. Si cela se confirme, les scalpers, ces gens achetant de nombreux exemplaires d'un objet recherché pour les revendre à prix d'or, pourraient s'en donner à cœur joie. Parions cependant sur le fait qu'Apple prévoira le coup le cas échant, avec par exemple une limite d'achat par foyer ou autre mesure restrictive de ce genre.


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