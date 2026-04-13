Huawei devance Apple avec un smartphone pliable tout en longueur

Huawei dévoile le Pura X Max, un smartphone pliable qui n'est pas sans rappeler le design attendu de l'iPhone Fold. Apple n'aura pas la primeur de ce nouveau format, dommage.

Huawei Pura X Max
Le Huawei Pura X Max

Les smartphones pliables font partie des meubles maintenant. Nous sommes habitués aux deux formes qu'ils peuvent prendre. Soit un mobile à clapet (les Galaxy Z Flip de Samsung par exemple), soit un mobile qui se ferme comme un livre (les Galaxy Z Fold). Il existe pourtant un autre design possible, déjà aperçu en 2023 sur le premier Google Pixel Fold. Depuis tombé dans l'oubli, il semble que les marques veuillent le ramener sur le devant de la scène.

Lire aussi – L’iPhone Fold ne serait pas en retard finalement, mais avec des stocks limités

À commencer par Apple dont l'iPhone Fold pourrait adopter ce design tout en longueur. Dommage pour la firme de Cupertino, Huawei n'a pas attendu pour faire de cette idée une réalité. Le constructeur chinois officialise le Huawei Pura X Max, que vous pouvez voir sur l'illustration principale de cet article. Exception faite de l'absence de pomme croquée sur la coque, il ressemble furieusement à ce que l'on attend du premier pliable d'Apple.

Le Huawei Pura X Max reprend le design supposé de l'iPhone Fold, avant Apple

On en sait encore très peu sur le Pura X max. Sa fiche technique n'a pas encore été dévoilée et il faut se contenter de rumeurs. Notamment celles qui parlent d'un écran interne de 7,69 pouces avec une définition WQHD+. Replié, l'écran mesurerait 5,5 pouces. Pour le reste, il va falloir attendre que Huawei daigne nous en dire plus. Quelques photos nous permettent néanmoins d'admirer les coloris proposés : blanc, orange et violet.

Huawei Pura X Max blanc

Rien n'a filtré sur le prix ou la date de disponibilité non plus. Tout devrait être révélé lors d'une présentation prévue le 20 avril 2026. Les précommandes sont déjà ouvertes, mais uniquement en Chine. Il est tout à fait possible que le Huawei Pura X max arrive chez nous dans un futur plus ou moins proche. D'un point de vue marketing, idéalement avant l'iPhone Fold qui devrait débarquer au mois de septembre prochain.

Source : Weibo


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