Steam améliore enfin cette page essentielle pour tous les joueurs mais longtemps laissée à l’abandon

Le client Steam vient de recevoir une grosse mise à jour qui risque bien de complètement transformer votre manière de l'utiliser. Fini de passer des heures à chercher ce jeu que vous avez mis de côté il y a des mois, vous allez maintenant pouvoir le retrouver en quelques clics.

Steam
Crédits : 123RF

Tout bon joueur qui se respecte a une liste de souhaits à rallonge dans laquelle il a bien du mal à s'y retrouver. À chaque nouvelle conférence, la même rengaine : on ajoute une dizaine de jeux en wishlist, qui finiront oubliés au fin fond de cette page Steam pendant des années. Et à vrai dire, ce n'est pas uniquement la faute des joueurs trop gourmands où de l'industrie qui sort des dizaines de milliers de jeux par an. C'est aussi la faute de la liste de souhaits mal fichue de Steam.

Pendant des années, la liste de souhaits de Steam se contentait de réunir tous les jeux mis de côté par l'utilisateur avant qu'il ne se décide à les acheter. Elle proposait quelques options de tris sommaires, comme le nom ou les promotions en cours, mais c'est à peu près tout. Alors quand sa wishlist compte des centaines de jeux, autant dire qu'il est impossible de s'y retrouver. Heureusement, une récente mise à jour de Steam vient corriger ce gros défaut.

Sur le même sujet — Steam : grâce à cette option cachée, apprenez pourquoi vos jeux PC tournent mal et comment y remédier

Steam améliore enfin cette page fondamentale de son client

Steam annonce la bonne nouvelle dans un billet de blog : sa liste de souhait vient de recevoir une refonte de taille. Dorénavant, les joueurs pourront ranger tous les jeux se trouvant dans leur wishlist dans des catégories personnalisées. Que ce soit par genre, fonctionnalités, date de sortie ou conférence où ils ont été présentés, c'est à vous de choisir comme bon vous semble pour mieux vous y retrouver.

Mais ce n'est pas tout. La liste de souhaits indique désormais clairement quel jeu dispose d'une démo et peut envoyer une notification lorsque celle-ci est rendu disponible. Enfin, il est maintenant possible de partager ces catégories (ou votre wishlist entière) comme bon vous semble et à qui vous le souhaitez, qu'ils aient un compte Steam ou non. Bien pratique pour faire une liste de cadeaux, surtout que Steam permet également depuis peu d'offrir un jeu à quelqu'un sans avoir besoin d'un compte.


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