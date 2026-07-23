Apple Watch Series 11 : 100 € de réduction sur la célèbre montre connectée, vite !

Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez profiter de 100 euros de réduction sur la dernière génération d’Apple Watch. Mais à l’occasion des derniers jours des Soldes d’été, Amazon frappe un grand coup en proposant l’Apple Watch Series 11 à prix cassé.

Apple Watch Series 11

Si vous cherchez à vous procurer une excellente montre connectée, vous avez forcément songé à prendre une Apple Watch. Si vous avez un iPhone, c’est évidemment le meilleur choix à faire pour bénéficier de la complémentarité entre les deux produits de la marque à la pomme. Et si vous voulez bénéficier des dernières nouveautés proposées par Apple, vous devez forcément prendre la dernière génération. Seul hic, le prix !

Heureusement, pendant les Soldes d’été, vous allez pouvoir économiser 100 euros grâce à Amazon. En effet, l’Apple Watch Series 11 GPS 46 mm est en vente sur le site officiel d’Apple pour 479 euros. Mais sur Amazon, vous pourrez trouver le même modèle pour seulement 379 euros. Pour un modèle Apple de dernière génération, c’est une excellente offre à ne pas manquer. Les stocks risquent de partir vite !

Pourquoi choisir l’Apple Watch Series 11 ?

Pour cette 11ème génération de son iconique montre connectée, Apple a conservé le même design que les modèles précédents. Mais un effort particulier a été fait pour protéger son écran. En effet, la marque à la pomme annonce qu’il est deux fois plus résistant aux rayures.

Au niveau des capteurs, la grosse nouveauté de cette année est l'analyse de la pression artérielle. Votre Apple Watch pourra analyser sur des périodes de 30 jours la réaction de vos vaisseaux sanguins en fonction de vos battements du cœur. Et elle sera capable ainsi de vous prévenir si jamais vous faites de l’hypertension.

L’Apple Watch Series 11 vous communique également chaque jour votre score de sommeil. De cette manière, vous pouvez contrôler la qualité de vos nuits pour savoir si vous pouvez l’améliorer et ainsi être en plus grande forme.

Dernière amélioration de taille : l’autonomie. L’Apple Watch Series 10 avait une autonomie totale de 18 heures. Pour cette nouvelle génération, vous gagnez 6 heures pour arriver à 24 heures d’utilisation. C’est beaucoup plus agréable au quotidien.


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