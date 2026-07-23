Google Photos : une option pour flouter une partie d’un cliché est en chemin

Un manque important est sur le point d'être comblé sur l'application Google Photos, qui va bientôt se doter d'un outil permettant de masquer un élément spécifique d'une image. Les utilisateurs n'auront plus besoin de bricoler une solution de fortune, une nouvelle fonction clé en main s'en occupera à leur place.

Google Photos
Crédits : 123RF

Pour bien des raisons, on peut vouloir enregistrer ou partager une photo tout en dissimulant un objet, une personne ou du texte. Google Photos répond actuellement assez peu efficacement à ce besoin. Il est possible d'utiliser la fonction Annoter et de choisir le stylo ou le surligneur pour couvrir une partie de l'image qui doit être cachée, ce qui n'est ni pratique, ni rapide, ni esthétique. Mais heureusement, l'arrivée nouvelle option vient tout changer.

En analysant la version 7.85.0.950510832 de l'application Google Photos pour Android, le média Android Authority, coutumier du fait, a repéré des mentions à une fonctionnalité Masquer, qui se trouve justement dans la section Annoter en compagnie du stylo, du surligneur et de l'intégration de texte. “Masquez les zones sensibles de vos photos “, décrit Google pour présenter cette option, ce qui ne laisse que peu de place au doute quant à son utilité.

Google Photos rattrape son retard sur une fonction bien utile

Android Authority a réussi à forcer l'apparition du bouton Masquer, mais indique que Google Photos plante lorsqu'on essaie d'appuyer dessus. On ne sait donc pas comment elle agit concrètement pour cacher le contenu d'une photo. Il pourrait s'agir d'une pixellisation, d'un effet de flou ou d'un effet mosaïque. Quoi qu'il en soit, cette fonction devrait être plus pertinente que les solutions à disposition jusqu'à présent. Le fait que cette nouveauté ne soit pas encore fonctionnelle indique qu'elle est encore en cours de développement. On risque donc d'attendre encore un peu avant qu'elle soit déployée dans la bêta, puis auprès de tous les utilisateurs.

Certaines galeries de surcouches Android proposent déjà ce type de fonction, mais y avoir accès directement depuis Google Photos est une bonne nouvelle, surtout si votre mobile ne dispose pas de solution native. Chez Samsung, c'est un effet de mosaïque qui est disponible, tandis qu'Oppo et OnePlus offrent une pixellisation performante.


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