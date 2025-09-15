iOS 26 : date de sortie, iPhone compatibles, nouveautés, tout savoir sur la mise à jour qui révolutionne le système

Apple innove avec iOS 26. La nouvelle version du système d'exploitation mobile ne se contente pas d'affiner la recette en ajoutant quelques fonctionnalités. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour.

Le rendez-vous annuel instauré par Apple il y presque 20 ans est encore une fois honoré. 2025 signe l'arrivée d'une nouvelle version du système d'exploitation mobile des iPhone. Nouveautés, compatibilité, disponibilité, voici tout ce qu'il faut savoir sur iOS 26.

Pourquoi iOS 26 et pas iOS 19 ?

La première particularité de la mise à jour tient dans son numéro de version. En 2024 sortait iOS 18. Un an plus tard, nous devrions logiquement avoir droit à iOS 19, mais non. Rassurez-vous, vous n'avez pas fait un saut dans le temps jusqu'à 2032. Apple a simplement décidé d'harmoniser la numérotation de ses différents systèmes d'exploitation. Au lieu que chacun ait la sienne, l'idée est de prendre l'année de leur sortie et d'ajouter un. Pour résumer, en 2025 nous aurons iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Quand sort iOS 26 ?

Comme chaque année, c'est pendant la conférence d'ouverture de la Worldwide Developers Conference (WWDC) qu'Apple a officiellement annoncé l'arrivée d'iOS 26. Lors de cet événement consacré aux développeurs et aux nouveautés logicielles de la marque à la pomme croquée, cette dernière a confirmé le calendrier de déploiement de la mise à jour, entre autres.

Avant sa sortie définitive, iOS 26 a eu droit à plusieurs versions de tests. La première bêta publique est sortie fin juillet 2025 et plusieurs ont suivi. Il a fallu attendre la présentation des iPhone 17 lors de la keynote du 9 septembre pour connaître la date de déploiement final : iOS 26 est disponible sur les iPhone compatibles depuis le 15 septembre 2025.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 26 ?

Les nouveaux iPhone 17, Air, 17 Pro et 17 Pro Max sont sans surprise livrés sous iOS 26. Pour les autres, il faudra passer par la case mise à jour. Voici la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 26 :

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Pour ce qui est des iPad compatibles avec iPadOS 26, référez-vous à la liste suivante :

iPad (8 génération et ultérieure, y compris avec puce A16)

iPad mini (5e génération et ultérieure, y compris avec puce A17 Pro)

iPad Air (3e génération et ultérieure, y compris avec puce M2 ou M3)

iPad Pro 11 pouces (1re génération et ultérieure)

iPad Pro 12,9 pouces (3 génération et ultérieure)

iPad Pro M4

Quelles sont les nouveautés d'iOS 26 ?

Nous parlons ici des principaux ajouts d'iOS 26. N'oubliez pas que certains sont accessibles uniquement sur les iPhone les plus récents, notamment ceux qui nécessitent Apple Intelligence. Rappelez-vous également qu'en Europe, la réglementation en vigueur peut retarder l’arrivée de certaines fonctionnalités sur les appareils Apple.

Une interface graphique repensée avec le “Liquid Glass”

C'est la nouveauté impossible à manquer. Après plusieurs années de stagnation globale côté design, l'interface d'iOS 26 est visiblement différente des précédentes. “Avec les qualités optiques du verre et une expérience ultra fluide, Liquid Glass apporte un nouveau look expressif à l’écran verrouillé, l’écran d’accueil, le Centre de contrôle, les apps et plus encore“, nous dit Apple. Force est de constater que les effets de transparence sont légion.

Samsung est Microsoft n'ont pas manqué de relever les similitudes entre ce design annoncé comme révolutionnaire et ce que les deux proposaient déjà il y a des années. Notons aussi que la firme de Cupertino a dû revoir sa copie au cours des différentes bêtas, notamment pour rendre plus lisibles certains éléments affichés en atténuant l'effet Liquid Glass. Il est possible que les mises à jour futures viennent modifier de nouveau la formule.

Du nouveau pour iMessage

Apple profite d'iOS 26 pour ajouter pas mal de choses à son application de messagerie instantanée. Au final, il s'agit surtout de rattraper son retard avec des “nouveautés” déjà présentes depuis longtemps chez la concurrence. Voici les principales :

Ajouter un fond d'écran : vous pouvez désormais définir un fond d'écran dans vos conversations. Il sera visible par les personnes qui en font partie. iOS 26 propose une sélection, mais il est possible de choisir parmi vos propres images ou photos.

: vous pouvez désormais définir un fond d'écran dans vos conversations. Il sera visible par les personnes qui en font partie. iOS 26 propose une sélection, mais il est possible de choisir parmi vos propres images ou photos. Créer des sondages : on se voit lundi ou mardi ? Au bar ou chez quelqu'un ? Star Trek ou Star Wars ? Au lieu de compter les réponses, publiez un sondage directement dans iMessage.

: on se voit lundi ou mardi ? Au bar ou chez quelqu'un ? Star Trek ou Star Wars ? Au lieu de compter les réponses, publiez un sondage directement dans iMessage. Ajouter un contact depuis une conversation de groupe : si vous participez à une discussion et que vous voulez rapidement créer la fiche de contact d'un participant, il suffit d'appuyer sur le bouton Ajouter le contact .

: si vous participez à une discussion et que vous voulez rapidement créer la fiche de contact d'un participant, il suffit d'appuyer sur le bouton . Voir qui est en train d'écrire : un indicateur s'affiche quand quelqu'un est en train d'écrire dans une conversation de groupe.

: un indicateur s'affiche quand quelqu'un est en train d'écrire dans une conversation de groupe. Sélectionner une partie d'un message : quand vous maintenez votre doigt sur une bulle de texte, une nouvelle option Sélectionner apparaît. Elle permet de choisir une partie du texte (pour un copier/coller par exemple). On ne pouvait prendre que l'ensemble du message jusqu'à présent.

: quand vous maintenez votre doigt sur une bulle de texte, une nouvelle option apparaît. Elle permet de choisir une partie du texte (pour un copier/coller par exemple). On ne pouvait prendre que l'ensemble du message jusqu'à présent. Filtrer les messages de numéros inconnus : en activant cette option, tous les messages envoyés par un numéro qui ne figure pas dans votre répertoire atterriront dans un dossier dédié.

Une meilleure gestion des appels indésirables

Les appels gagnent deux nouveautés intéressantes avec iOS 26. La première est une option appelée Filtrage de l’appel. En résumé, l'iPhone répond à votre place et une voix demande le nom de l'interlocuteur ainsi que la raison du coup de fil. Une fois ces informations données puis affichées à l'écran, le mobile sonne et vous décidez de décrocher ou non.

La deuxième est l'Assistance de mise en attente. Quand vous appelez un service qui vous fait patienter, vous pouvez demander à l'iPhone de le faire à votre place. Dès que c'est votre tour, vous êtes prévenu.

Un écran de verrouillage adaptatif

L'écran de verrouillage des iPhone profite d'iOS 26 pour devenir plus “intelligent”. L'affichage de l'heure s'adapte désormais à la photo en fond pour prendre plus de place le cas échéant, tout en restant derrière le sujet principal.

Pour la première fois, vous pouvez placer des widgets au bas de l'écran de verrouillage de l'iPhone. Enfin, si vous possédez un iPhone 12 ou ultérieur, vous gagnez un effet 3D (parallaxe) qui donne la sensation que la photo se déplace quand vous bougez le mobile.

Une meilleure gestion de l'autonomie

Disponible uniquement sur les iPhone 15 Pro et ultérieur, le mode de gestion de l'énergie adaptatif vise à augmenter l’autonomie du mobile. Dans les faits, il laisse le champ libre au système pour ajuster certains paramètres à la volée : réduire la luminosité de l'écran, “permettre à certaines actions de prendre plus de temps” (sans plus de précisions) ou encore activer automatiquement le mode d'économie d'énergie quand la batterie tombe à 20 %.

Le menu dédié à la batterie de l'iPhone change pour le mieux avec iOS 26. Il affiche par exemple le temps d'utilisation d'une application à l'écran et en arrière-plan, afin d'avoir une idée précise de son impact sur l'autonomie. Toucher une application dans ce menu donne plus de détails.

Relevons aussi quelque chose de très attendu : l’affichage du temps de charge restant. Une fois l'iPhone branché au secteur ou posé sur un chargeur, l’écran de verrouillage indique le temps restant avant d’arriver à 80 et 100 % de batterie, juste au-dessus de l'horloge. L'information est également disponible dans la section Batterie de l’application Réglages.

Une extension d'Apple Intelligence à plusieurs applications Apple

L'IA est bien sûr au rendez-vous dans iOS 26. Apple Intelligence continue de gagner en possibilités grâce à son intégration dans différentes applications. Elle permet par exemple la traduction instantanée des SMS reçus dans iMessages et des appels dans FaceTime, via des sous-titres, ou en vocal dans l'application Téléphone.

Vous pouvez également utiliser les Actions intelligentes dans Raccourcis. Il y en a plusieurs : modifier le ton d'un texte, le réécrire, créer une image avec le générateur Playground, créer un tableau ou une liste à partir d'un texte, le résumer… Il est possible de définir vos propres raccourcis.

Notons enfin l'intelligence visuelle, qui autorise l'IA à “voir” ce qui est affiché sur l'écran de votre iPhone afin de répondre à des requêtes spécifiques. Exactement comme ce que fait Gemini sur Android.

Apple précise que “l’intelligence visuelle est disponible avec iOS 18.2 (ou version ultérieure) sur les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, avec iOS 18.3 (ou version ultérieure) sur l’iPhone 16e, et avec iOS 18.4 (ou version ultérieure) sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max“.

Du changement pour CarPlay

L'interface de connexion entre iPhone et voiture passe à la vitesse supérieure avec iOS 26. Le nouveau design Liquid Glass est de la partie. Parmi les ajouts notables, il y a la prise en charge des widgets, grands absents de CarPlay depuis des années. Vient ensuite la réponse aux messages qui se fait plus intuitive avec la possibilité d'envoyer un Tapback (emoji) depuis l'écran du véhicule en réponse. Les appels entrants ne sont pas oubliés : ils s'affichent de manière plus compacte, laissant la place aux informations de navigation par exemple.

Les Activités en direct sont désormais visibles directement dans CarPlay. Ce sont entre autres le statut d'un vol, d'une livraison, le score d'une rencontre sportive… Terminons avec la possibilité de streamer des vidéos sur l'écran CarPlay via AirPlay. Sécurité oblige, cela ne fonctionnera que si le véhicule est garé, ce que déterminera l'iPhone connecté à ce dernier. Dès qu'il repèrera un mouvement, la vidéo s'arrêtera. Cette fonctionnalité nécessite d'être implémentée par les fabricants d'automobiles. Toutes n'y auront pas droit.

D'autres nouveautés d'iOS 26

iOS 26 ne s'arrête pas là. Citons en vrac l'AutoMix dans Apple Music qui crée des transitions fluides entre les chansons, une nouvelle mise en page de l'application Photos, une option d'accessibilité pensée pour les personnes utilisant le braille, la possibilité de créer plusieurs journaux distincts dans Journal, l'enregistrement de ses appels en visioconférence… Les différentes mises à jour d'iOS 26 ajouteront de nouvelles entrées à cette liste. Nous ne manquerons pas d'en parler dans nos colonnes.