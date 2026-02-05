Pourquoi l’écran de l’iPhone Fold pourrait être plus résistant et durable que celui des smartphones pliables de Samsung

L'iPhone Fold pourrait être équipé d'un film d'écran plus performant que ce que propose Samsung avec ses propres smartphones pliables. Mais un tel composant a aussi un coût plus élevé.

Pour son entrée sur le marché des smartphones à écran pliable, Apple veut frapper fort d'emblée. Le fabricant a attendu de longues années avant de lancer un tel produit car il voulait s'assurer qu'il ne souffre pas de problèmes de durabilité et réduire au mieux les marques de pli. Le premier iPhone Fold, dont le nom commercial n'est pas encore confirmé, sortira finalement à la rentrée 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

D'après les informations du média The Elec, Apple hésiterait encore entre deux technologies pour le film externe de l'écran de son appareil. La première option est le polytéréphtalate d'éthylène (PET), qu'on retrouve par exemple sur les Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung. La seconde est le polyimide transparent (CPI), qui a l'avantage de mieux résister aux rayures et d'offrir une protection plus efficace. Son inconvénient est qu'il coûte plus cher, alors que l'entreprise doit rationaliser ses coûts de production pour ne pas commercialiser un iPhone Fold dont le prix crève le plafond et craindre de perdre des consommateurs.

Un écran plus durable pour l'iPhone Fold

La décision finale va être prise prochainement par Apple, qui continue les tests de composants, mais qui va bientôt devoir arrêter un choix pour lancer la production dans les délais. Si la firme opte pour le film CPI, Kolon Industry, qui dispose déjà d'une ligne de production en série, pourrait en être le fournisseur. C'est ensuite la société chinoise Lens Technology qui aura la charge d'appliquer le film sur le verre ultra-fin qu'elle fabrique elle-même. Ce film est aussi important pour la durabilité de l'écran que pour la sensation du tactile et le confort d'utilisation, puisque c'est avec lui que l'utilisateur interagit directement.

L'iPhone Fold devrait être muni d'un écran interne de 7,8 pouces, avec des traces de pli presque invisibles. L'écran interne mesurerait quant à lui 5,5 pouces pour une utilisation rapide sans devoir déplier l'appareil. Touch ID, la technologie de reconnaissance d'empreinte digitale d'Apple, devrait faire son retour, l'intégration de Face ID dans un tel design étant pour l'instant trop compliquée.