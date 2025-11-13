iPhone 18, iPhone Air 2, iPhone Fold : les fiches techniques se dévoilent encore

Un analyste financier a publié un rapport dévoilant les arguments des iPhone qui sortiront en 2026. Sont attendus quatre modèles, dont le successeur de l’iPhone Air et le premier smartphone pliant d’Apple. Dans ce rapport, plusieurs détails techniques pour chaque modèle sont révélés. Voici tout ce qu’il faut retenir.

La semaine dernière, un rapport de JPMorgan, la banque d’investissement américaine, révélait le planning de sortie des iPhone pour 2026 et 2027. Une dizaine de smartphones figuraient sur cette liste. Certains étaient des successeurs de modèles bien établis, comme la gamme « Pro ». D’autres sont des modèles plutôt récents, comme l’iPhone Air 2. Et enfin, il y a même un modèle encore inédit dans le catalogue de la firme : nous parlons bien évidemment de celui qui se fait appeler « l’iPhone Fold », premier smartphone pliant d’Apple.

Ce rapport de JPMorgan dévoilait également quelques éléments techniques pour chaque modèle. La présence d’un capteur selfie sous l’écran pour l’iPhone Fold, ainsi que l’absence du système d’authentification Face ID. L’absence d’un second capteur au dos de l’iPhone Air 2. L’arrivée d’un objectif à ouverture variable dans les iPhone Pro. Les détails révélés se concentraient surtout sur l’équipement photo. Heureusement, un nouveau rapport en dévoile davantage.

Nouveau modem, nouveau processeur… voici les nouveautés des iPhone de 2026

Ce rapport émane d’une autre banque d’investissement : GFHK Securities. Il a été écrit par l’un de ses analystes, Jeff Pu. Et son contenu a été dévoilé par nos confrères de BGR. Nous y retrouvons plusieurs détails concernant tous les smartphones qui sortiront en 2026. À commencer par certains éléments communs : une pilule moins grande pour Dynamic Island, le nouveau SoC Apple A20, le second modem 5G d’Apple appelé C2 et 12 Go de RAM.

Ensuite viennent les détails spécifiques. L’iPhone Air 2 reprendrait en grande partie les atours de son prédécesseur : le titane, la taille d’écran, le capteur selfie 18 mégapixels et le capteur photo 48 mégapixels. L’iPhone Air 2 embarquerait l’Apple A20 non plus en version Pro, mais en version standard. Son capteur selfie pourrait être positionné sous l’écran, mais l’analyste émet un doute sur la capacité d’Apple à y parvenir en 2026. Un doute qui touche non seulement l’iPhone Air 2, mais aussi l’iPhone Fold.

Y aura-t-il un capteur selfie sous l'écran interne de l'iPhone Fold ?

La principale nouveauté annoncée par les iPhone 18 Pro et Pro Max dans ce rapport concerne le processeur : la version Pro de l’A20. Profitant d’une gravure de nouvelle génération, ce nouveau SoC serait plus rapide, moins énergivore et surtout moins propice à chauffer. Ce processeur équiperait aussi l’iPhone Fold selon l’analyste, un smartphone qui allierait le titane pour la solidité et l’aluminium pour la dissipation de chaleur. Une bonne combinaison.

L’iPhone Fold embarquerait par ailleurs un écran de 5,3 pouces à l’extérieur (plus petit que l’iPhone 18 standard) et un écran de 7,8 pouces à l’intérieur. Il y aurait deux capteurs selfies de 18 mégapixels, mais pas de Face ID. L’analyste pense qu’Apple serait obligé de revenir à une protection biométrique de type Touch ID, comme l'évoquait précédemment une autre rumeur. Reste à savoir où le lecteur d’empreinte se situerait.