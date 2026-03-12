Un moment historique pour l’industrie des médias : YouTube devance Disney en devenant la plus grosse entreprise du secteur

Si on nous l'avait dit il y a 20 ans, on ne l'aurait pas cru. Et pourtant, 2025 aura été l'année où YouTube est devenu le média générant le plus de revenus au monde, passant ainsi devant Disney. Une nouvelle preuve, s'il en fallait une, du poids considérable du streaming dans cette industrie ?

Disney n'a pas toujours été un gigantesque conglomérat avide de fusions-acquisitions aux pratiques commerciales prédatrices… mais elle l'a été assez longtemps pour qu'il faille remonter à plusieurs générations pour se souvenir de ce petit animateur qui s'amusait à dessiner une souris sur un bateau. Aussi loin que la plupart des personnes vivantes à ce jour s'en souviennent, Disney a toujours été l'une, si ce n'est la plus grosse entreprise du secteur des médias.

Alors forcément, quand YouTube débarque en 2005 avec ses vidéos de 35 secondes en 240p, on a du mal à imaginer que la plateforme pourra un jour concurrencer le créateur du Roi Lion. Pourtant nous y voilà, à peine plus de 20 ans plus tard. Le paysage médiatique s'est profondément métamorphosé, le streaming est devenu roi, Disney diffuse ses séries sur le service de Google. Et ce dernier est officiellement devenu le numéro 1 du secteur médiatique.

YouTube gagne désormais plus d'argent que Disney

Selon un récent rapport de la société d'analyse MoffettNathanson, YouTube a généré environ 62 milliards de dollars de revenus en 2025. En face, Disney est juste derrière, avec 60,9 milliards de dollars de revenus. L'écart est mince, mais il est bien présent. Cela ne choquera personne d'apprendre que sur ces 62 milliards, 40 milliards de dollars proviennent de la publicité — que Google continue d'intégrer en masse sur sa plateforme.

Si les abonnements continuent de prendre une part de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires de la firme, notamment grâce au développement de YouTube TV aux États-Unis, on est donc encore très loin de la formule magique qui a fait de Google l'une des plus grandes entreprises au monde. C'est un moment historique pour l'industrie médiatique. Ce changement de paradigme officialise une tendance qui se dessine depuis des années : l'ère du contenu immédiat sponsorisé par les marques.