L’iPhone pliant constituerait une prouesse de design, voici ce que disent les dernières rumeurs

Maintenant que les iPhone 17 sont sortis, les rumeurs ont tout le loisir de se concentrer sur les prochains modèles, comme le premier iPhone pliant attendu pour l’automne 2026. Après les spéculations sur l’écran et les capteurs photo, voici les dernières rumeurs concernant le design de l’iPhone Fold.

Alors que Samsung devrait dévoiler son smartphone à trois écrans – qui devrait être baptisé Galaxy Z TriFold – en octobre ou en novembre, Apple planche toujours sur son premier iPhone pliant. Ce nouveau modèle, attendu pour l’automne 2026, sera probablement la star de la prochaine gamme de la marque à la pomme croquée.

Maintenant que la série des iPhone 17 est sortie, ainsi que l’iPhone Air – le smartphone le plus fin de l’histoire d’Apple –, de nouvelles rumeurs surgissent au sujet de l’iPhone pliant à venir. Des spéculations évoquaient déjà un écran occupant 100 % de la façade, ou encore le retour de Touch ID. Cette fois-ci, elles concernent son design.

L’iPhone Fold devrait ressembler à deux iPhone Air mini juxtaposés

C’est le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, qui évoque dans un question/réponse de sa newsletter Power On le design de l’iPhone Fold. Selon lui, les consommateurs devraient imaginer « deux iPhone Air en titane côte à côte ». Il parle même d’une extrême finesse et d’une « prouesse de design ». Toutefois, si Apple a pu se servir de l’iPhone Air comme base pour son modèle pliable, la firme de Cupertino devrait le miniaturiser : une fois plié, l’iPhone pliant ne devrait pas être aussi grand que l’iPhone Air. Le site iPhoneSoft mentionne un format de 5,5 pouces fermé et 7,8 pouces ouvert.

Côté fabrication, d’après le journaliste, elle devrait se faire chez Foxconn en Chine, au moins partiellement – même si de récentes rumeurs évoquaient une production en Inde. Et la douloureuse devrait bien porter son nom : selon lui, l’iPhone pliant devrait coûter au moins 2 000 dollars.

Quant au calendrier, Gurman suggère une sortie de l’iPhone Fold à l’automne 2026. En effet, il devrait être présenté lors de la keynote de rentrée d’Apple, aux côtés de la gamme iPhone 18. Si Apple est en retard sur le terrain des smartphones pliants, la marque devrait entrer dans la course en se distinguant par un pli beaucoup moins marqué – grâce à une technologie « in-cell », qui permettrait également d’améliorer la précision tactile. Or, c’est bien là que sont attendus les prochains smartphones pliants : l’un des principaux reproches fait à ceux actuels concerne en effet la visibilité du pli.