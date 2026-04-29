Galaxy Z Fold 6 : le smartphone XXL pliant de Sasmung est bradé durant les French Days, vite !

Et si vous profitiez des French Days pour vous offrir l’un des smartphones les plus fous du moment ? Au fil des années, Samsung a peaufiné ses modèles de smartphones pliants et le Z Fold 6 est naturellement devenu le modèle de référence. Seul hic : son prix prohibitif. Heureusement, il est actuellement à un prix nettement plus intéressant avec une réduction de 950 euros ! On vous explique tout.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Pouvoir transformer son smartphone en tablette, c’est magique et très pratique mais ça a un coût ! Très peu de personnes peuvent se permettre de dépenser plus de 2000 euros dans un téléphone. Mais à l’occasion des French Days, ce rêve devient beaucoup plus accessible. C’est le moment d’en profiter.

Les French Days du printemps 2026 viennent de démarrer. Ainsi, de très nombreuses offres promotionnelles sont disponibles sur les sites de e-commerce français. Nous avons cherché les meilleures promotions du moment pour vous faciliter la tâche et vous éviter de passer à côté du bon plan de vos rêves.

Parmi les meilleures affaires du moment, on trouve le Galaxy Z Fold 6 chez Amazon. Actuellement, ce modèle est vendu sur le site officiel de Samsung pour 2002,05 euros. Mais sur Amazon, le smartphone pliant est affiché à 1069 euros. Mais avec le code PRIME15 à renseigner au moment du paiement, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 1054 euros, soit une baisse de prix colossale de près de 950 euros. C’est un prix très attractif pour ce smartphone aux caractéristiques ultra haut de gamme.

Galaxy Z Fold 6 : presque 1000 euros de réduction sur le smartphone pliant !

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est l’un des meilleurs smartphones pliables du moment. Vous pouvez vous en servir comme un smartphone classique avec son écran externe de 6,3 pouces. Et si vous le dépliez, vous passez sur un format tablette avec son grand écran de 7,6 pouces, qui offre une définition QXGA+ (1856 x 2160 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, on retrouve les caractéristiques d’un smartphone puissant : une puce Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de mémoire vive. En ce qui concerne l’autonomie, on profite d’une batterie d’une capacité de 4 400 mAh qui permet d’utiliser le Z Fold 6 jusqu’à 23 heures, soit largement de quoi tenir toute une journée, voire plus.

Pour la partie photo et vidéo, le Galaxy Z Fold 6 est équipé d’un capteur grand angle 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un téléobjectif 10 MP. Enfin, ce modèle est certifié IP48. Il est donc résistant à l’eau et à la poussière.

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