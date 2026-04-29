French Days iPhone 17 Pro : avec 200 € de remise, le puissant smartphone d’Apple devient plus abordable !

Le top départ des French Days est lancé et cette année, les offres sont à la hauteur. Alors que les récenst smartphones d’Apple sont rarement en promotion, durant cette courte période, vous pouvez vous offrir l’iPhone 17 Pro à prix cassé. Normalement en vente à 1 329 €, Carrefour vous propose une remise de 15% créditée sur votre compte fidélité. Il vous revient alors à 1 129,65 € seulement !

iPhone 17 Pro

Les smartphones Apple sont réputés pour leur look premium, mais aussi leurs caractéristiques avancées qui vous donne la possibilité de les utiliser durant des années sans aucun ralentissement. Sorti il y a quelques mois, l’iPhone 17 Pro ne fait pas exception. Ce smartphone premium figure d’ores et déjà parmi les meilleurs téléphones portables actuellement disponibles sur le marché.

Durant les French Days de printemps qui se déroulent cette année du 29 avril au 5 mai, vous pouvez vous l’offrir à prix cassé. Il est en effet affiché à son prix normal sur Carrefour, soit 1 329 €, mais vous disposez de 15% de remise créditée sur votre cagnotte. Cela représente une baisse de prix de 199,35 €. Vous ne disposez pas de la carte de fidélité ? Elle est entièrement gratuite et vous pouvez l’obtenir directement en ligne en vous créant un compte. Grâce à cette offre, l’iPhone 17 Pro vous revient à 1 129,65 €. C’est un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 17 Pro ?

L’iPhone 17 Pro est un smartphone premium qui ne déçoit pas. En effet, avec sa puissante puce A19 Pro 6 coeurs et GPU 6 coeurs, c’est un modèle puissant optimisé pour offrir des performances de haute volée tout en étant économie en énergie. Vous profitez ainsi d’une autonomie XXL de 37 heures de lecture vidéo ! Et en seulement 20 minutes de charge, vous récupérez 50% de batterie.

Côté écran, l’iPhone 17 Pro tient ses promesses. On retrouve ainsi un magnifique écran OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 120 Hz jusqu'à 1 Hz. Les images sont fluides, lumineuses et contrastées. Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisque l’iPhone 17 Pro embarque une caméra principale Fusion 48 MP, un ultra grand-angle Fusion 48 MP et un téléobjectif Fusion 48 MP.

iPhone 17 Pro
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