iPhone 17 : avec 140 € de remise, le puissant smartphone d’Apple devient accessible juste avant les soldes !

Les soldes d’été débutent demain mais Carrefour a pris de l’avance en proposant une super offre sur l’iPhone 17. C’est rare d’avoir des promotions sur les smartphones les plus récents de la marque à la pomme alors ne boudez pas votre plaisir !

iPhone 17

Est-ce que l’on doit vraiment présenter l’iPhone 17 ? Design premium et caractéristiques haut de gamme, c’est tout simplement l’un des meilleurs smartphones du moment. Et c’est pour cette raison qu’il se vend comme des petits pains.

Bonne nouvelle, en ce moment, Carrefour propose de très belles offres promotionnelles sur de nombreux modèles d’iPhone, dont l’iPhone 17. Il est affiché à son prix normal sur Carrefour, soit 929 €, mais il vous permet de bénéficier de 15% de remise créditée sur votre cagnotte. Cela représente une baisse de prix conséquente de 139,35 €.

Que faire si vous n’avez pas la carte de fidélité ? Rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte sur le site de Carrefour et de la demander. Elle est gratuite. Grâce à cette offre, l’iPhone 17 vous revient à 789,65 €. C’est un excellent prix pour ce smartphone récent !

Pourquoi choisir l’iPhone 17 ?

Contrairement aux modèles Pro et Pro Max, l’iPhone 17 est resté sage niveau design, puisqu’il reprend celui de l’iPhone 16. Mais cela ne veut pas dire que l’iPhone 17 n’a pas évolué depuis la génération précédente, bien au contraire !

Sous le capot, on trouve la nouvelle puce A19 gravée en 3 nanomètres associée à 8 Go de RAM. Plus puissante et plus économe en énergie, cette puce offre des performances de haute volée tout en préservant l’autonomie. Elle a d’ailleurs nettement augmenté depuis l’iPhone 16 puisqu’elle est passée de 22 heures à 30 heures !

Apple a aussi amélioré l’écran de l’iPhone 17. Il est plus grand : 6,3 pouces à la place de 6,1 pouces. Et il profite enfin de la technologie ProMotion qui permet d’avoir un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 120 Hz. Avec Ceramic Shield 2, l’écran de l’iPhone 17 est aussi mieux protégé puisqu’il est trois fois plus résistant aux rayures.

Enfin pour la photo, vous avez à l’arrière un capteur principal capable de prendre aussi bien des clichés grand-angle de 48 MP que des photos ultra grand-angle en 48 MP. On profite également d’un capteur avec zoom x2 de 12 MP. Sur la face avant, le capteur selfie a été amélioré puisqu’il s’agit d’un capteur 18 MP.


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