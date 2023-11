L’iPhone 15 Pro Max est beaucoup moins cher pendant le Black Friday, vite !

Le Black Friday approche à grands pas. Lors offres sont d’ores et déjà disponibles. C’est le cas de l’iPhone 15 Pro Max qui se retrouve à 1259,99 € au lieu de 1479 € sur Rakuten avec le code BLACK40. Un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme qui vient tout juste de sortir…

Le dernier fleuron des smartphones d’Apple est déjà moins cher sur Rakuten. Disponible depuis le mois de septembre 2023, l’iPhone 15 Pro Max dans sa version de 256 Go se retrouve ainsi à 1259,99 € au lieu de 1479 € pour le Black Friday avec le code BLACK40. Cette économie de 220 € tombe à pic pour se faire plaisir juste avant les fêtes de fin d’année.

Parmi les nouveautés du smartphone, on retrouve l'ultra puissante puce Apple A17 Pro, un port de charge USB-C et le bouton Action qui permet de lancer des raccourcis. Au niveau du design, l'iPhone 15 Pro Max se dote d'un châssis en alliage de titane et d'un écran Super Retina XDR 6,7 pouces. La dalle OLED LTPO profite d'une résolution de de 2796 x 1290 pixels et d'un taux de rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz.

Coté photo, l'iPhone 15 Pro Max est équipé d'un module arrière composé de trois objectifs : un capteur principal 48 MP à f/1.8, un Ultra grand angle 12 MP à f/2.2 qui offre un angle de vue de 120° et un Zoom 12 MP avec le zoom optique 5x et numérique 25x. Le capteur LiDAR est bien évidemment toujours présent. Le smart HDR permet d'avoir des photos et vidéos lumineuses, colorées et contrastées. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l'iPhone 15 Pro Max.

