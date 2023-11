Le Samsung Galaxy S23 est à prix cassé pour le Black Friday !

Le jour J du Black Friday est enfin arrivé ! À cette occasion, de nombreuses enseignes cassent les prix sur les produits high-tech. Amazon affiche actuellement le Samsung Galaxy S23 à 699 €. Ne passez pas à côté de ce bon plan.

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Le Black Friday est en cours sur Amazon. C’est le bon moment pour faire vos achats à prix réduit. Vous cherchez un nouveau smartphone ? Ce bon plan est fait pour vous. Le Samsung Galaxy S23 est affiché à seulement 699 € au lieu de 959 €. Cette baisse de prix de 260 euros tombe à pic pour se faire plaisir juste avant les fêtes de fin d’année.

Sorti en 2023, le Samsung Galaxy S23 est un smartphone doté de caractéristiques haut de gamme. En effet, il est équipé d’une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces est compatible HDR10+. La dalle profite d’une définition de 2340 x 1080 pixels, d’une luminosité maximale allant jusqu’à 1750 nits et d’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Les images sont donc fluides et très lumineuses.

Côté photo, le Samsung Galaxy S23 est capable de fournir une qualité premium. On retrouve un triple capteur arrière, soit un capteur principal de 50 Mpx, un module ultra grand-angle de12 MP et un zoom de 10 MP. Quant à lui, le capteur frontal fait 12 MP. Enfin, la batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide est suffisante pour tenir une journée sans problème. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre test complet du Samsung Galaxy S23 ici.

