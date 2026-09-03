iPhone 16e : avec 325 € de réduction, le smartphone passe à prix mini pour la rentrée

Sorti l’année dernière, l’iPhone 16e propose aujourd’hui un excellent compromis entre caractéristiques haut de gamme et prix accessible. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement vous l’offrir à prix cassé grâce au code BACKTOSCHOOL sur Certideal puisqu’il passe à 393,99 € au lieu de 719 € ! C’est un bon plan à ne pas manquer…

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Vous souhaitez acheter un iPhone, mais le prix des modèle récents vous freine ? On a trouvé une offre qui devrait vous plaire ! Alors qu’il était en vente à 719 € à sa sortie, l’iPhone 16e est proposé à prix sacrifié sur Certideal. La plateforme française de reconditionne spécialisée dans les produits Apple vous propose en effet le smartphone à partir de 413,99 € seulement dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go.

Mais ça n’est pas tout ! Pour fêter la rentrée, avec le code BACKTOSCHOOL à renseigner dans le panier, vous avez 20 € de réduction supplémentaire. L’iPhone 16e passe donc à 393,99 €. C’est du jamais vu !

L’iPhone 16e est affiché ç prix cassé sur Certideal, c’est le moment d’en profiter !

L’iPhone 16e est dotée de la même puce A18 l’iPhone 16, ce qui la rend tout aussi puissante. Pourtant, elle est beaucoup moins chère puisque vous pouvez l’obtenir à seulement 393,99 € sur Certideal.

Certideal est une plateforme spécialisée dans le reconditionnement de produits Apple en France. Chaque appareil est minutieusement inspecté et réparé en interne avant d’être revendu avec une garantie 30/30. Cela veut dire que vous avez 30 jours pour changer d’avis et retourner votre smartphone pour être remboursé. Vous disposez aussi d’une garantie de 30 mois qui vous assure son bon fonctionnement, ce qui est bien plus qu’un produit neuf. Vous pouvez ainsi réaliser votre achat en toute confiance.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16e ?

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, l’iPhone 16e est un smartphone qui ne manque pas d’atouts. C’est un modèle puissant et endurant qui ne craint pas les utilisations intensives. Il est doté de la puissante puce A18 qui a été conçue pour être à la fois performante et peu énergivore.

Côté écran, l’iPhone 16e est équipé d’une magnifique dalle Super Retina XDR OLED 6,1 pouces. Grâce à sa résolution de 2532 x 1170 pixels et sa luminosité maximale de 1 200 nits, vous pouvez profiter de contenus colorés et contrastés sans aucune gêne en plein soleil.

La partie photo tient la route puisqu’en plus du capteur selfie de 12 MP, ce smartphone embarque un capteur 2-en-1 à l’arrière constitué d’un objectif grand angle 48 MP et d’un téléobjectif 2x 12 MP. Enfin, cet iPhone profite d’une belle autonomie qui peut atteindre les 26 heures d’utilisation.