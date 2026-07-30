iPhone SE 3 à 146,99 € seulement : la dernière version du smartphone compact d’Apple passe à prix sacrifié !

Les soldes d’été sont terminées, mais les promotions jouent les prolongations sur Certideal. Le spécialiste français du reconditionné propose actuellement l’iPhone SE à prix mini. Vous pouvez ainsi l’avoir à seulement 146,99 € grâce au code CERTIDAYS15. C’est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous souhaitez acheter un iPhone, mais les modèles récents sont trop chers ? En faisant le choix du reconditionné, vous pouvez faire de belles économies tout en donnant une seconde vie à des smartphones toujours fonctionnels. Si vous cherchez un modèle compact à prix accessible, ce bon plan est fait pour vous.

Sorti en 2022, la dernière version de l’iPhone SE est actuellement à prix sacrifié sur Certideal. La plateforme spécialisée dans les produits Apple reconditionnés en France l’affiche à 161,99 € dans sa version avec un espace de stockage de 64 Go. Et avec le code CERTIDAYS15, vous avez 15 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 146,99 € seulement.

Pourquoi acheter un iPhone sur Certideal ?

Certideal est une plafetorme française spécialisée dans la revente d’appareils Apple reconditionnés. Si vous cherchez un iPhone, un MacBook, un iPad ou encore une Apple Watch à prix mini, vous êtes au bon endroit.

Les équipes de Certideal sont basées en France et chaque appareil est testé et réparé pour garantir leur bon fonctionnement avant d’être vendus avec une garantie de 30 mois. C’est 6 mois de plus que pour un iPhone neuf !

De plus, vous disposez de 30 jours pour être satisfait ou remboursé. Si l’iPhone ne vous convient finalement pas, vous pouvez le renvoyer. Vous pouvez ainsi faire vos achats sans risque.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone SE ?

Sorti en 2022, l’iPhone SE de 3ème génération est aujourd’hui encore un smartphone compétitif. Il est équipé d’un bel écran Retina HD de 4,7 pouces avec une résolution de 1 334 x 750 pixels. Grâce à son format compact, vous pouvez facilement le glisser dans votre poche et le tenir à une main sans aucune gêne.

Sous le capot, il embarque une puissante puce A15 Bionic. Ça signifie qu’il reste parfaitement performant en 2026. Enfin, côté photo, on retrouve sur ce modèle un appareil photo principal 12 MP qui vous permet aussi de faire des vidéos stabilisées en 4K. Quant à elle, la caméra avant vous permet de faire des selfies de 7 MP.