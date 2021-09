L’iPhone 13 boostera l’adoption de la 5G dans le monde

Les iPhone 13, tout comme les iPhone 12 avant eux, seront compatibles 5G. Et d'après l'analyste Anisha Bhatia du cabinet d'études GlobalData, l'arrivée des iPhone 13 sur les différents marchés va booster l'adoption de la 5G à travers le monde.

Comme vous le savez probablement, Apple a tenu une nouvelle keynote ce 14 septembre 2021. La conférence de la marque à la pomme a été riche en annonces, à commencer par la présentation officielle des iPhone 13, mais aussi des nouveaux iPad et iPad Mini (2021) ou encore de l'Apple Watch Series 7, la dernière montre connectée du constructeur.

Et comme les iPhone 12 avant eux, tous les modèles d'iPhone 13 seront compatibles 5G. Et d'après l'analyste Anisha Bhatia du cabinet d'études GlobalData, c'est une excellente chose pour la démocratisation de la 5G à travers le monde. Comme il le souligne, il existe déjà sur le marché de nombreux smartphones Android prenant en charge la 5G, comme l'intégralité des derniers appareils Samsung comme les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, ou encore les Xiaomi 11T et 11T Pro pour ne citer qu'eux.

L'iPhone 13 va aider à la démocratisation de la 5G

En revanche, la liste d'appareils compatibles 5G est nettement réduite côté iOS, qui comptait jusqu'alors seulement quatre modèles, à savoir l'iPhone 12, l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Mais avec le lancement des iPhone 13 dès ce 24 septembre dans les boutiques du monde entier, les utilisateurs iOS auront donc le choix entre 8 appareils compatibles 5G.

Et comme le suggèrent GlobalData, l'iPhone 13 se montre déjà plus séduisant que l'iPhone 12. Proposé au même prix que l'iPhone 12 à son lancement, le dernier flagship d'Apple a pour principal avantage d'offrir le double de capacités de stockage interne, passant de 64 Go à 128 Go. Selon GlobalData, la fiche technique attractive de l'iPhone 13 va permettre aux opérateurs de promouvoir davantage le réseau 5G, particulièrement aux États-Unis où la 5G millimétrique est disponible. Ce qui ne sera pas le cas en France avant les présidentielles de 2022 pour rappel.

En outre, il convient de préciser que le nouvel iPad Mini (2021) sera lui aussi compatible 5G, et viendra donc grossir la liste des tablettes iOS compatibles avec la dernière génération de réseau mobile. Pour rappel, les iPhone 13 sont d'ores et déjà victimes de leur succès, comme en témoigne l'enfer des précommandes entre entre rupture de stock, site qui plante et délais à rallonge sur l'Apple Store.

Source : 9To5Mac