L’iPhone 16 Pro aurait 2 fois plus de mémoire pour le même prix, vraiment ?

Une rumeur récente suggère que l’iPhone 16 Pro pourrait offrir le double de stockage au même prix. Mais cette affirmation, largement relayée, est-elle crédible ?

L'iPhone 16 représente le future de la gamme des smartphones d'Apple. Des fuites nous ont déjà montré quelques nouveautés comme des couleurs inédites et un nouveau bouton capture. Ces innovations, qui suivent la tradition du fabricant de renouveler subtilement ses modèles, rendent ce smartphone déjà très attendu encore plus attrayant aux yeux des utilisateurs. Historiquement, la marque a souvent laissé fuiter des améliorations qui ont par la suite été confirmées lors des lancements officiels, comme l’introduction de l’OLED sur les modèles précédents ou l’amélioration des capacités de la caméra.

Toutefois, la fiabilité des sources varie significativement et certaines “fuites” s’avèrent souvent être de simples spéculations. Par exemple, la rumeur selon laquelle Apple pourrait doubler le stockage de l'iPhone 16 Pro, sans augmenter le prix, provient principalement de LeaksApplePro. Mais cette source possède un historique mixte en termes de “précision”. Cette rumeur a depuis été diffusée par des relayeurs de nouvelles sans vérification indépendante, ce qui nous permet d'émettre de gros doutes sur sa véracité.

Les dernières rumeurs concernant l’iPhone 16 Pro ne sont que des speculations

Le scénario proposé est que l'iPhone 16 Pro débuterait avec une mémoire de 256GB, soit le double du modèle précédent, tout en conservant le même prix de départ de 969 euros. Si Apple a déjà modifié ses paliers de stockage dans le passé, comme avec l'iPhone 15 Pro Max, ces changements ont été accompagnés par des augmentations de prix. Il est donc prudent de considérer cette nouvelle rumeur avec scepticisme, surtout en l'absence de preuves concrètes ou de confirmations par des sources reconnues pour leur fiabilité.

Bien que l'idée d'un iPhone 16 Pro avec plus de stockage pour le même prix soit séduisante, il est essentiel de garder un esprit critique face à ces rumeurs non vérifiées. Sans sources fiables du côté de la chaîne d'approvisionnement, il est difficile de prendre au sérieux de telles affirmations. Les utilisateurs et les fans d'Apple devraient donc rester vigilants et attendre des informations plus substantielles avant de considérer ces détails comme des faits.

Source : leaksapplepro