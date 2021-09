Xiaomi 11T et 11T Pro officiels : écran OLED 120 Hz, charge ultra rapide 67/120 W, à partir de 499 €

Xiaomi vient de dévoiler officiellement ses nouveaux Xiaomi 11T et 11T Pro, qui reprennent la formule gagnante des Xiaomi Mi 10T de l’année dernière en corrigeant leur plus gros défaut : l’absence d’écran OLED.

Les Xiaomi Mi 11T et 11T Pro succèdent directement aux Mi 10T et Mi 10T Pro de 2020. Les deux smartphones reprennent une partie de la fiche technique de la série Mi 11 et proposent une fiche technique très convaincante pour un prix assez contenu.

Alors que les Xiaomi Mi 10T et 10T Pro utilisaient tous deux un écran LCD 120 Hz, la nouvelle génération apporte désormais un écran OLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) 120 Hz de 6,67 pouces, qui modifie dynamiquement son taux de rafraichissement pour s’adapter au contenu affiché. Il est protégé par du verre Gorilla Glass Victus. Le Xiaomi 11T abandonne les puces Qualcomm puisqu’il est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 1200, mais on retrouve bien un Snapdragon 888 haut de gamme sur le modèle Pro.

Le Xiaomi 11T Pro inaugure la recharge filaire 120 W en France

Les deux smartphones sont alimentés par une batterie généreuse de 5000 mAh. Comme l’avait annoncé Xiaomi il y a quelques jours, le modèle Pro est compatible avec la recharge rapide filaire HyperCharge 120 W, une première en France. Celle-ci permet de recharger le smartphone de 0 à 100 % en 17 minutes seulement. Le modèle 11T classique se contente lui d’une puissance de recharge de 67 W, comme le Xiaomi Mi 11 Ultra. Malheureusement, la recharge sans fil n’est toujours pas de la partie sur cette série.

Côté photo, les smartphones utilisent cette année la même configuration à trois caméras à l’arrière, avec un capteur principal Samsung HMX de 108 mégapixels emprunté au Mi 11, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un objectif macro de 5 MP. Pour les selfies, il faudra compter sur un capteur de 16 MP.

Sans surprise, les deux smartphones sont compatibles avec les réseaux 5G, le WiFi 6 (ax) ainsi que la norme Bluetooth 5.2. Tous deux sont esthétiquement identiques, avec une épaisseur de 8,8 mm pour un poids de 204 grammes. Le Mi 11T est équipé de haut-parleurs stéréo standards, tandis que le modèle Pro propose des haut-parleurs stéréo Harman Kardon.

Les Xiaomi 11T reprennent les mêmes tarifs que le Mi 10T, c’est-à-dire 499 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 549 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. De son côté, le Xiaomi 11T Pro voit son prix légèrement augmenter par rapport aux 599 euros du Mi 10T Pro, puisqu’il faudra débourser 649 euros pour le 11T Pro 8+128 Go, 699 euros pour 8+256 Go et 749 euros pour 12+256 Go. Le Xiaomi 11T Pro sera proposés à partir de 599 euros (50 € de réduction) pendant 24 heures après son lancement. Trois coloris sont disponibles : Moonlight White, Meteorite Grey et Celestial Blue. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quand les smartphones seront proposés à la vente.

Pour l'instant, les prix communiqués par Xiaomi sont les tarifs européens, qui pourraient être amenés à changer en France :