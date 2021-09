iPhone 13 : rupture de stock, site qui plante, délais à rallonge, l’enfer des précommandes

Il n’aura pas fallu longtemps à Apple pour écouler son stock d’iPhone 13. Alors que les précommandes ont ouvert aujourd’hui à 14 h, la page n’était déjà plus accessible après quelques minutes. Ce sont les versions Pro et Pro Max de 1 To qui se sont vendues les plus vites.

Comme un air de déjà vu. Il n’est pas facile de manière générale de mettre la main sur l’appareil désiré lors de la phase de précommandes. Mais depuis le début de la pénurie de composants, c’est de l’ordre de la mission impossible. Alors que seuls 10 % des utilisateurs Apple se disaient prêts à acheter l’iPhone 13 dès sa sortie, on aurait pu croire que les choses seraient quelque peu différentes pour le nouveau flagship. C’est mal connaître le succès de la marque à la pomme.

Le calcul est rapide. À la rédac', seul l’un d’entre nous est parvenu à mettre la main sur le Saint Graal à force de persévérance. Le reste a gentiment été redirigé vers la page d’attente, incapable d’aller plus loin que le panier. Quand enfin la page de paiement s’est affichée, cela n’a été que pour annoncer que le modèle souhaité avait disparu des stocks. Le tout en seulement quelques minutes. À n’en pas douter, la keynote du 14 septembre a fait mouche.

Il a fallu être rapide comme l’éclair pour acheter l’iPhone 13 en précommande

En bon devin, Apple prévoit déjà que les ventes de l’iPhone 13 dépasseront de 20 % celles de l’iPhone 12. Bien qu’il ne s’agit que des précommandes, la rapidité avec laquelle les stocks se sont évaporés a de quoi conforter la firme dans ses convictions. D’autant que ce sont les modèles les plus chers qui sont partis en premier. En effet, les versions 1 To de l’iPhone 13 Pro et Pro Max, respectivement à 1609 € et 1839 €, ont été les plus populaires auprès des utilisateurs.

Nécessairement, cette popularité n’est pas sans conséquence. Si certains ont eu la chance d’obtenir une date de livraison pour la fin septembre — comme notre bienheureux collègue —, ce n’est pas le cas de tout monde. Ils seront ainsi plusieurs à devoir attendre octobre avant de voir arriver leur précieux sésame dans leur boîte aux lettres. Enfin, pour les « retardataires », la séance de rattrapage aura lieu le 24 septembre prochain, date de sortie officielle de l’iPhone 13.