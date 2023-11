Le Xiaomi 13T est à un prix imbattable pour le Black Friday

Le Xiaomi 13T fait l'objet d'une très belle réduction sur Boulanger à l'occasion du Black Friday. L'un des derniers smartphones de la marque chinoise est en effet presque à moitié prix. On vous donne ici toutes les infos pour profiter de ce bon plan consacré au domaine de la téléphonie.

Nous sommes de plain-pied dans le Black Friday 2023 et Boulanger propose des offres intéressantes sur de nombreux produits high-tech. Dans son rayon dédié à la téléphonie, le site e-commerce français permet à ses clients d'acquérir le Xiaomi 13T au tarif de 449 euros au lieu de 649 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 200 euros.

Une remise supplémentaire de 100 euros peut être obtenue, à condition de ramener un ancien téléphone usagé en magasin Boulanger. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le bouton “Estimer un produit” (visible sur la fiche produit du smartphone), de communiquer le type de téléphone (Android ou Apple), de choisir la marque ainsi que le modèle du téléphone, et d'indiquer l'état fonctionnel de l'appareil. Lorsque toutes les informations auront été communiquées, un autre bonus tarifaire sera aussi appliqué. Au total, le Xiaomi 13T sera alors au prix de revient maximal de 349 euros.

Présenté en même temps que le modèle Pro, le Xiaomi 13T est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le smartphone dispose également d'un processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du système d'exploitation mobile Android 13 ou bien encore d'une batterie de 5 000 mAh avec la technologie Xiaomi Smart HyperCharge de 120W.