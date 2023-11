Pixel 8 : grosse chute de prix pour le smartphone Google chez RED by SFR

Avis aux clients mobile chez RED by SFR ! Au cours de l'édition 2023 du Black Friday, le Google Pixel 8 peut être obtenu sous la barre des 470 euros grâce à une réduction totale de 260 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

RED by SFR fait son Black Friday avant l'heure. Jusqu'au lundi 27 novembre 2023, les clients titulaires d'un forfait mobile chez l'opérateur français peuvent profiter de prix très réduits sur une sélection de smartphones.

Au sein de cette sélection, les abonnés RED by SFR peuvent s'offrir l'excellent Google Pixel 8 à exactement 469 euros au lieu de 729 euros. La réduction de 260 euros s'effectue de cette façon : une remise immédiate de 60 euros de la part de l'opérateur, un remboursement de 100 euros sur facture et un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Google Pixel 8

À propos de ses points forts, le Pixel 8 est doté d'un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement allant de 60 Hz à 120 Hz et une luminosité maximale jusqu'à 2 000 nits. Le smartphone Google est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2, du système d'exploitation Android 14 et d'une batterie de 4585 mAh avec charge rapide jusqu'à 27 W.

Pour l'APN, on retrouve une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 12 MP et une caméra frontale de 10,5 MP. Pour terminer, le Google Pixel 8 dispose du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du NFC, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, du Face ID et surtout de sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité.