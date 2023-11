Les Poco F5 et F5 Pro sont à un prix irrésistible pour le Singles’ Day, vite !

Les offres du Singles’ Day continuent. Cette fois, c’est au tour des Poco F5 et Poco F5 Pro d’être à prix canon sur AliExpress. Profitez-en avant la rupture de stock !

Sorti cette année, les Poco F5 et F5 Pro sont des smartphones qui combinent une bonne fiche technique performante et un prix agressif. Et durant le Singles’ Day, ils sont encore moins chers ! Le Poco F5 passe ainsi à 289,99 € au lieu de 429,90 € dans sa version de 8+ 256 Go, et le Poco F5 Pro est affiché à 389 € au lieu de 629,90 € dans sa version 12+ 256 Go. Pour en profiter, utilisez le code promo AEFR50. À ce tarif, il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix.

Poco F5 et F5 Pro : que valent les 2 smartphones ?

Malgré leur petit prix, les Poco F5 et F5 Pro affichent des caractéristiques milieu, voire haut de gamme. Le Poco F5 est ainsi doté de la toute nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 7+ Gen 2, d’un espace de stockage de 256 Go couplé à 8 Go de RAM. Son écran AMOLED DotDisplay FHD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,67 pouces profite d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il dispose d’un triple capteur arrière, à savoir une caméra principale de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Le capteur selfie a une résolution de 16 MP. La batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide de 67 W vous permet de tenir aisément 2 jours sans avoir à recharger votre smartphone. Pour en savoir plus, découvrez notre notre test complet du Xiaomi Poco F5.

Le Poco F5 Pro est une version plus puissante. Il est doté du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 qui permet de faire tourner des jeux exigeants en ressources. Son écran, qui est aussi une dalle AMOLED de 6,67 pouces, profite d’une meilleure résolution QHD+ (3200 x 1440 px). Sa batterie profite également d’une plus grande autonomie grâce à sa capacité de 5160 mAh compatible avec une recharge rapide filaire 67W et avec une recharge rapide sans fil de 30W. Pour en savoir plus, consultez notre test du Poco F5 Pro ici.

