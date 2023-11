Les Google Pixel 7 et 7a sont à prix canon pour le Singles’ Day

Ça y est, le Singles’ Day est en cours sur AliExpress. Durant cette courte période, vous pouvez faire le plein de bons plans à prix cassé. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment ! Les Google Pixel 7 et Pixel 7a sont à petit prix alors profitez-en.

Acheter le Google Pixel 7 à 399 € au lieu de 649 €

Acheter le Google Pixel 7a à 339 € au lieu de 509 €

Les Google Pixel 7 et Pixel 7a, sortis respectivement en octobre 2022 et mai 2023, sont des smartphones qui tiennent la route. Malgré leur petit prix, ils n’ont pas à rougir face aux smartphones faut de gamme. Normalement en vente à 649 € et 509 €, ils passent à 399 € et 339 € seulement durant le Singles’ Day.

Grosse baisse de prix sur les Google Pixel 7 et 7a pour le Singles’ Day

Le Google Pixel 7 est doté du même processeur que le Pixel 7 Pro, à savoir le nouveau SoC Google Tensor G2. Sorti il y a tout juste un an, c’est aujourd’hui encore un smartphone performant et fluide capable d’effectuer les tâches les plus gourmandes. Il est équipé d'un bel écran OLED de 6,3 pouces d’une résolution FHD+ de 1 080 x 2 400 pixels. Niveau photo, le Pixel 7 affiche une belle configuration, à savoir un double capteur arrière constitué d’un objectif grand angle (50 Mpx), et un ultra grand angle (12 Mpx). Les vidéos peuvent être enregistrées en 4K. Durant le Singles’ Day, vous pouvez acheter le Google Pixel 7 à seulement 399 € au lieu de 649 € en utilisant le coupon et le code AEFR50. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Google Pixel 7.

Le Google Pixel 7a, sorti cette année, est légèrement moins cher tout en gardant une fiche technique assez similaire au Pixel 7. Il est équipé du même processeur Google Tensor G2 déjà présent sur le modèle standard mais dispose d’un écran OLED plus petit de 6,1 pouces FHD+. Alors que le Pixel 7 peut récupérer 50% de son autonomie en 30min seulement grâce à la charge rapide de 30W, le Pixel 7a est compatible avec une charge rapide de 18W. En revanche, côté photo, se défend grâce à capteur principal de 64 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle de 13 Mpx. Durant le Singles’ Day, vous pouvez acheter le Google Pixel 7a à seulement 339 € au lieu de 509 € en utilisant le code AEFR50. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter notre article consacré au test du Google Pixel 7a.

