Le prix des Honor 90 et 90 Lite est au plus bas pour le Singles’ Day, vite !

Le Singles' Day vient de commencer sur AliExpress et de nombreux smartphones voient leur prix fondre comme neige au soleil. Les récent Honor 90 et 90 Lite sont ainsi affichés à prix irrésistible à partir de 179 € seulement.

Cliquez ici pour acheter le Honor 90 Lite à 179 € au lieu de 299,90 €

Cliquez ici pour acheter le Honor 90 à 310 € au lieu de 549 euros €

Avec ses deux smartphones sortis cette année, Honor prouve qu’il est possible d’avoir un smartphone pas cher qui tient la route. Le Honor 90 a un design soigné avec des performances solides. La version en promotion est celle de 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces (2664 × 1200 pixels) et d’un triple capteur arrière pour vos photos dont un objectif principal de 200 mégapixels (f/1,9). La caméra frontale de 50 MP est également capable de filmer en 4K. Grâce au code AEFR50, le prix du Honor 90 passe à seulement 310 € pour le Singles’ Day. Cliquez ici pour découvrir notre test complet du Honor 90.

Quant à lui, le HONOR 90 Lite n’a pas à rougir de ses caractéristiques. Il est doté d’un processeur MediaTek Dimension 6020, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Son écran de 6,7 pouces a une résolution de 2388×1080 pixels. Même en étant inférieure à celle de la version standard, cette dalle surpasse celle des autres smartphones de cette gamme de prix. Côté photo, vous trouverez 3 capteurs à l’arrière, dont une caméra de 100 MP (f/1.9) et une caméra frontale de16 MP.

Ces deux modèles sont actuellement en promotion sur AliExpress à l’occasion du Singles’Day. En utilisant le code AEFR30 pour le Honor 90 Lite et AEFR50 pour le Honor 90, vous pouvez les avoir respectivement à 179 € et 310 €. Bon à savoir : la livraison est gratuite et s'effectue dans un délai de 3 à 5 jours. À ce prix-là, vous trouverez difficilement un autre smartphone de cette qualité. Profitez-en avant la rupture de stock.

