Singles’ Day : l’excellent POCO X5 Pro (256 Go) passe sous les 250 €

Profitez du Singles' Day pour vous offrir un smartphone de la gamme POCO. Au cours de l'événement commercial, le POCO X5 Pro avec 256 Go d'espace de stockage passe sous la barre des 250 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Singles' Day 2023 a officiellement commencé depuis ce samedi 11 novembre. Pour cette nouvelle édition, de nombreux sites marchands participent à l'événement commercial, à l'instar d'AliExpress.

Dans son rayon dédié à la téléphonie, le site e-commerce propose à sees clients de s'offrir un smartphone 5G de la gamme POCO. Disponible dans sa version 256 Go et en deux coloris au choix, le POCO X5 Pro passe de 280,93 euros à 240,93 euros grâce à l'application du code D11FR40. Le coupon de réduction donne droit à 40 euros de réduction.

Sorti au cours du premier trimestre de l'année 2023, le POCO X5 Pro lié à l'offre AliExpress embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On retrouve aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un processeur Snapdragon 778G, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67W et le système d'exploitation MIUI 14.

Du côté de l'APN, le smartphone est composé d'un objectif principal de 108 MP f/1.9, d'un ultra-grand-angle de 8 MP, d'un capteur macro de 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectique, le NFC, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.2, le GPS, deux haut-parleurs et une prise casque de 3,5 mm sont de la partie. Pour plus d'informations sur l'appareil, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article associé au test du POCO X5 Pro.