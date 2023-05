Test Poco F5 Pro : Xiaomi nous revient en pleine forme

Le milieu de gamme accueille donc un nouveau challenger. Xiaomi vient tout juste d'annoncer le Poco F5 Pro, successeur du F4 GT qui avait su nous séduire l'an passé. Nous avons donc testé le Poco F5 Pro et vous livrons ici toutes nos impressions et toutes nos conclusions.

Frère spirituel du Redmi K60, et descendant spirituel du Poco F4 GT que nous vous avions présenté il y a quelque temps maintenant, le Poco F5 Pro arrive sur le marché milieu de gamme avec une proposition forte. Cette année, le smartphone se targue d'être équipé d'un Snapdragon 8+ Gen1 et de 8 ou 12 Go de mémoire vive, d'un écran WQHD+ 10 bits capable d'un haut taux de rafraîchissement.

Tout cela pour un prix débutant à 579 €. Sur le papier, cela semble faire du Poco F5 Pro un redoutable adversaire pour la concurrence. Se plaçant face au OnePlus 10T, au Xiaomi 12 ou au Realme GT2 Pro, voyons ensemble s'il arrive à tenir ses promesses.

Orienté puissance brute plus que créativité, nous avions reproché au F4 GT le manque de soin apporté à la partie photo qui semblait très terne, mais aussi une tendance à la chauffe trop présente. Concernant ce second point, pas sûr que le choix d'un Snapdragon8+ Gen1 soit le plus judicieux. Néanmoins, une évolution pertinente vient prendre place sur l'écran passant de FHD+ à WQHD+. Egalement sur la batterie qui offre pas moins de 5100mAh, contre 4700 l'an passé. Découvrons donc ensemble dans ce test complet si le Poco F5 Pro se positionne comme un choix intéressant pour un smartphone à moins de 600 €.

Prix et disponibilité

Le Poco F5 Pro est disponible dès aujourd'hui chez l'ensemble des revendeurs habituels, mais également sur le site officiel de Xiaomi. L'appareil est commercialisé en deux coloris : blanc brillant et noir texturé.

Le Poco F5 Pro se décline en trois configurations :

8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 579,90 €

12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 629,90 €

12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 649,90 €

Notez également qu'une offre de lancement offrant une réduction de 50 € sur chacune de ces configurations est disponible du 09/05/23 au 16/05/23.

Xiaomi offre ici une porte d'entrée intéressante. L'an passé, le F4 GT était disponible à partir de 599 € en version 8 Go+128 Go. Certes, ce dernier offrait un axe gaming plus marqué, avec des gâchettes sensitives et un design plus agressif, mais la configuration était équivalente. Ici, le Poco F5 pro offre, pour le même prix que le OnePlus 10T en version 8 Go/ 128 Go, le double de stockage. Un point intéressant quand on sait que le F5 Pro n'accueille pas de cartes microSD.

Déballage et prise en main

C'est l'heure du grand retour de la fameuse boîte noire et jaune. On ne la présente plus et vous savez probablement déjà tout ce qu'elle contient, mais prenons le temps de détailler tout de même l'ensemble.

Comme à son habitude, la marque, et contrairement à certains concurrents, continue de fournir un kit de départ plutôt copieux. En plus du Poco F5 Pro, nous retrouvons dans la boîte un éjecteur de tiroir à cartes micro SIM, un câble USB type-A vers USB type-C accompagné de son adaptateur secteur de 67W, et une protection en plastique souple. Tout ce qu'il vous faut donc pour bien débuter.

Concentrons-nous maintenant sur le F5 Pro. La face avant propose donc un grand écran de 6,67 pouces, un poinçon central permet d'y loger la caméra selfie. Au niveau des bordures, ces dernières sont légèrement plus épaisses en menton et en front. Néanmoins, l'épaisseur reste tout à fait acceptable. Pour terminer, on retrouve en bas et sous l'écran un capteur biométrique pour la lecture des empreintes digitales.

Cette face avant est intégrée dans un châssis de 163 mm de haut par 75,5 mm de large et 8,6 mm d'épaisseur. Mine de rien, le bébé pèse tout de même 205 grammes.

Les tranches du F5 Pro proposent, comme à l'accoutumée, l'ensemble des boutons et ports nécessaires au bon fonctionnement du smartphone. À droite, se trouvent les boutons de volume et de mise sous tension. En haut, on profite d'un haut-parleur, d'un micro pour la réduction de bruit et d'un émetteur infrarouge. Et pour finir, la tranche inférieure laisse place à un haut-parleur, un second micro, le tiroir de carte SIM et un port USB-C pour la recharge et la synchronisation.

Rien de bien surprenant donc, on retrouve l'ensemble des caractéristiques classiques des téléphones portables modernes. Là où le design du Poco F5 Pro se démarque, c'est probablement par son dos.

En effet, bien que ce dernier soit en polycarbonate, la version qui nous a été fournie pour test est blanche, d'un blanc éclatant et brillant. Il faut avouer que ce coloris est séduisant. Autre avantage de ce dernier, bien qu'il prenne excessivement les traces de doigts, le blanc offre un contraste tellement intense que celles-ci sont presque invisibles. Dans la partie supérieure de ce dos, le triple module trône fièrement, offrant un design affirmé.

Reste que le téléphone ne bénéficie que d'une faible protection contre les éléments. Ici, le Poco F5 pro est IP53. Il est protégé contre les poussières, mais risque gros lors d'expositions à des liquides. Attention donc à ne pas le faire tomber dans une flaque ni renverser un verre dessus.

Écran

Alors qu'encore bon nombre de constructeurs se limitent à la FHD+, Xiaomi a fait le choix d'équiper son Poco F5 Pro d'un écran qui, sur le papier a tout pour séduire. On profite donc d'une dalle AMOLED DotDisplay WQHD+ de 6,67 pouces au format 20:9 proposant donc une définition de 3200 x 1440 pixels, pour une densité de 526 PPI. Cette dernière couvre l'ensemble du spectre DCI-P3. Ça ne s'arrête pas là : on a également le droit à un rafraîchissement de 120 Hz variable, mais également à 10 bits de profondeur de couleurs et jusqu'à 1400nits en pointe.

Côté certifications non plus, le Poco F5 Pro n'a pas à rougir : HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos et la dalle est protégée par du Corning Gorilla Glass 5. En condensé, vous avez tout ce dont vous avez besoin.

Vous l'aurez sans doute remarqué, et comme à l'habitude de Xiaomi, on a ici à faire à un écran très similaire à celui du Xiaomi 12 Pro, au format réduit. Un écran qui nous avait séduits lors du test de ce dernier et qui offre ici encore, de beaux résultats.

L'écran se révèle très appréciable à l'utilisation. Les couleurs sont vives, le contraste est très bien géré grâce à la dalle AMOLED. L'ensemble reste lumineux, même en plein soleil et offre confort d'utilisation et précision dans la totalité des situations.

Néanmoins, la calibration de ce dernier a, dans certains modes, une tendance à tirer vers le blanc froid.

Depuis les paramètres, vous pouvez configurer le schéma de couleurs. Rien de bien nouveau ici, vous retrouvez les 3 configurations habituelles :

Intense , qui ajuste les couleurs en fonction du contenu visionné, dont la balance des blancs est très correcte

, qui ajuste les couleurs en fonction du contenu visionné, dont la balance des blancs est très correcte Saturé , qui évidemment vous offre une expérience tout en couleurs

, qui évidemment vous offre une expérience tout en couleurs Standard, qui conserve le niveau de contraste, mais a tendance à offrir des blancs bien trop chauds

Vous pouvez évidemment passer par les paramètres avancés pour configurer comme bon vous semble l'écran, selon le spectre souhaité (DCI-P3 ou SRGB), mais également les niveaux de teinte, saturation et contraste. Une fonctionnalité qui n'est pas présente chez l'ensemble des constructeurs, mais qui est la bienvenue ici.

Interface

Le Poco F5 Pro vient équipé de la dernière version de MIUI 14, Surcouche emblématique de chez Xiaomi qui repose cette fois-ci sur Android 13. Malheureusement, comme à son habitude, Xiaomi plombe l'interface d'un nombre incalculable de logiciels préinstallés. Au premier allumage, c'est pas moins de 3 Navigateurs web qui sont installés, sans compter sur les jeux freemium, les applications Poco Community et Poco Store, Facebook, Tiktok, Snapchat, Aliexpress, Spotify et bien d'autres.

Si on est content de ne pas avoir à les télécharger par nous-mêmes dans le cas où on les utilise, cela reste bien trop envahissant pour être appréciable.

Au-delà de ce problème récurrent, MIUI reste fidèle à elle-même : une surcouche fonctionnelle, relativement fluide, un point qui s'est amélioré depuis la dernière version. En effet, depuis MIUI 14, Xiaomi a retravaillé l'intégration de cette dernière la rendant, comme dit, plus fluide, mais également plus légère. Un petit gain de stockage supplémentaire pour le consommateur, et moins de stress pour les composants. Un excellent point.

Puissance

Xiaomi semble ne pas avoir fait les choses à moitié sur ce Poco F5 Pro. Après un joli écran, on a le droit à une belle fiche technique hardware. Le SOC ici présent est un Snapdragon 8+ Gen1 de chez Qualcomm. Une puce ayant fait ses preuves sur d'excellents téléphones comme le Samsung Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4, le Xiaomi 12 Ultra ou encore le Realme GT 2 Master Explorer.

Pour rappel, cette version évoluée du Snapdragon 8 Gen 1 se compose de cœurs Kryo dont les cœurs sont fréquencés à 2 Ghz pour les silver, 2,5GHz pour les Gold et 3,2GHz pour le cœur Prime.

Vient en complément un GPU Adreno 720 fréquencé à 900MHz. Cette petite fusée est assistée de 12 Go de mémoire vive en LPDDR5 physique dans le modèle qui nous est fourni. Mais une version 8 Go est disponible. Dans les deux situations, vous pouvez en complément dédier 3Go de votre stockage pour venir augmenter “virtuellement” la RAM.

La puissance c'est bien, mais il faut calmer le volcan. Pour cela, Le Poco F5 Pro est doté d'une chambre à vapeur pour supporter la dissipation thermique.

Résultat de l'ensemble, des scores tout à fait appréciables. Le million de point est dépassé sur Antutu Benchmark. Avec 1058116 points, il se place légèrement en dessous du Galaxy S23 Plus, mais, de façon plus surprenante, encore plus proche du Honor Magic 5 pro, tous deux équipés du Snapdragon 8 Gen2.

Les résultats sont un peu plus contrastés sur Work 4.0 de PCMARK, où le score atteint 11262 points. Malheureusement, notre test étant effectué avant la sortie officielle du F5 Pro, la marque a bloqué les tests sur 3DMark pour éviter les fuites. Cependant, Genshin Impact constitue à lui seul un benchmark intéressant.

Ici, le Poco F5 Pro réussit à le faire tourner de façon fluide à 60 images par seconde et ce, de manière quasi constante. Paramétré sur « moyen » dans les options graphiques, il subsiste par moment quelques ralentissements lors de gros chargements, mais rien qui ne vient entacher l'expérience. Asphalt 9 de son côté tourne sans broncher, et offre une expérience totalement immersive.

Pour les plus demandeurs en terme de puissance, le Poco F5 Pro sait répondre à vos demandes, et ce, en limitant l'impact de la chauffe. Une montée en température est effectivement présente, mais rien qui ne devienne dérangeant. La chambre à vapeur semble donc réussir sans difficulté à garder le processeur dans des limites acceptables. L'appareil n'ayant pas dépassé, en pleine charge, une température de 37 degrés.

Hormis les jeux, et dans une utilisation plus conventionnelle, le smartphone réagit rapidement, est fluide et ne souffre d'aucun ralentissement. On voit ici les efforts faits sur MIUI 14 qui se retranscrivent réellement à l'utilisation.

Pour compléter la partie Hardware, faisons un point sur les connectiques proposées par le Poco F5 Pro. Ce dernier offre un tiroir capable d'accueillir deux cartes micro SIM 5G, couvrant l'ensemble des fréquences de 5G Sub6GHz. On retrouve également du Bluetooth 5.3 ainsi qu'une prise en charge du Wifi 6 et du NFC.

Autonomie

Doté d'un accumulateur de 5160 mAh, le Poco F5 Pro se situe au-dessus de la “norme habituelle” des 5000 mAh. Néanmoins, on connaît l'importance de l'optimisation lorsqu'il s'agit d'autonomie. Et le travail ici a bien été fait. Sur notre protocole de test, avec Work3.0 Battery Life, c'est 14h19 constantes qui ont réussi à faire chuter la batterie de 100% à 20%, ce qui place l'appareil un peu au-dessus de la moyenne. Dans les faits, vous pouvez facilement compter sur un jour et demi, voire deux jours d'utilisation, selon vos habitudes de consommations. Un gros power-user, lui , est assuré de tenir la journée sans trop de problème.

Pour ce qui est de la recharge, vous aurez le choix ici entre l'induction, à 30W, ou passer par le câble et l'adaptateur 67W fourni. En optant pour la deuxième solution, vous profitez d'une recharge rapide qui vous permet en trois quarts d'heure, une recharge complète. Xiaomi annonce 50% de recharge en 15 minutes. Une affirmation qui se vérifie effectivement à l'utilisation.

Lors de nos tests, voici comment la batterie s'est rechargée :

50% en 15 min

65% en 20 min

87% en 30 min

100%en 45 min

Pour conclure, le Poco F5 Pro propose une autonomie tout à fait respectable. Bien qu'il soit équipé d'un Snapdragon 8+ Gen 1, il il bénéficie d'une optimisation bien faite qui lui permet une autonomie surprenante.

Audio

Le Poco F5 Pro est doté de deux haut-parleurs délivrant un son stéréo. L'équilibrage est bon et ce dernier offre, pour un smartphone, un son finalement très impressionnant. Le son est puissant, et toutes les fréquences trouvent leurs place. À noter que le haut-parleur du haut fait plus office de « renfort » délivrant moins de basses que celui du bas. Pour autant, encore une fois, le son retranscrit est très impressionnant pour un téléphone, qui plus est, se situant au milieu de gamme.

À plein volume, une légère distorsion est présente, et les aigus ont une faible tendance à saturer, mais cela reste très discret.

Pas le choix ici, si vous souhaitez connecter des écouteurs ou une enceinte, vous devez opter pour du sans-fil, le Poco F5 Pro, contrairement au X5 ne propose pas de prise mini-Jack.

Concernant les micros, lors des communications, l'audio est clair et sans distorsion. Le micro de réduction de bruit situé sur la tranche supérieure fait bien son travail. Le constat est plus mitigé lors de prise de vidéos. Aucun micro n'étant situé au niveau du module photo, ce sont les deux microphones dédiés normalement à la communication qui s'occupent de la prise de son. Si les sons d'ambiance sont correctement capturés, c'est un peu moins le cas des voix qui manqueront cruellement de basse.

Photographie

Le F5 Pro est équipé d'un triple module photo arrière :

Une caméra principale de 64MP ouvrant à f/1,79

Un ultra-grand-angle de 8MP ouvrant à f/2,2

Un capteur à objectif macroscopique de 2MP ouvrant à f/2,4

Si le Poco F4 GT mettait en retrait sa partie photo, au profit de la puissance, force est de constater que le F5 Pro offre quant à lui des résultats très satisfaisants. En extérieur, le capteur principal retranscrit les scènes de façon naturelle et bien détaillée. Les couleurs sont vives sans trop en faire. La gestion du HDR, même à contre-jour réussit à garder du détail dans toute l'image. Néanmoins, dans les zones regroupant beaucoup de couleurs similaires, comme sur des clichés comprenant beaucoup d'arbres, on sent une difficulté à offrir une réelle précision. Le grain dans les zones sombres est assez maîtrisé, il faut en fait beaucoup zoomer dans le cliché pour commencer à en ressentir réellement.

En intérieur, le constat est un peu moins bon. Le HDR semble plus en difficulté et peine à rehausser la luminosité générale des clichés, notamment à contre-jour.

Concernant le zoom numérique, si l'appareil n'est pas équipé de téléobjectif. Vous pourrez profiter d'un grossissement jusqu'à X10 en numérique. Dans les faits, un grossissement jusqu'à X5 réussit à offrir des clichés tout à fait convaincants, à condition de disposer d'un bon éclairage. Au-delà, les clichés ne sont guère exploitables car trop flous.

L'ultra-grand Angle de son côté est très correct également. Bien qu'il en résulte des images quelque peu plus ternes que le capteur principal, et surtout, une fâcheuse tendance à tirer vers le bleu, les résultats sont tout aussi convaincants. On peut déceler ça et là de légères aberrations chromatiques et quelques distorsions d'image dans les extrêmes angles, mais cela reste tout de même assez maîtrisé.

Reste le capteur macro qui bien qu'anecdotique offre de jolis clichés, hauts en couleur, et bénéficie d'une plage de mise au point convaincante.

À l'avant, c'est un capteur selfie de 16MP ouvrant à f/2,45 qui viendra prendre place dans le poinçon de l'écran.

Ce dernier prend de jolis clichés sans trop en faire. Un lissage logiciel vient corriger la peau sans pour autant transformer le sujet en poupée de cire. Ici aussi le HDR remplit son rôle plutôt bien, de sorte qu’à contre-jour, le visage de l'utilisateur soit bien exposé, au détriment par exemple des zones très lumineuses qui par contre auront tendance à brûler un peu.

De nuit, le module arrière arrive à retranscrire des clichés corrects, mais sans plus. On perd beaucoup de détails en arrière-plan et on perd en lisibilité. L'ultra grand-angle, lui, délivre des clichés manquant clairement de caractère, les détails sont lissés par le logiciel, si bien que l'image perd son intérêt premier. Si vous vivez la nuit donc, ce ne sera peut-être pas l'appareil qu'il vous faut.

En faible luminositéCôté vidéo, vous pouvez filmer avec le module principal jusqu'en 8K à 24ips, mais sachez que l'appareil utilise dans cette situation, une stabilisation électronique de l'image, et se limite à des médias ne dépassant pas les 6 minutes. En 4K, on profite d'une fréquence de 60 images par seconde et de la stabilisation optique du capteur principal.

Pour conclure sur la partie photo, on sent que Xiaomi a travaillé pour amener un soin bienvenu à la partie photo du F5 Pro. On reste cependant assez loin de ce que peuvent proposer des flagships, mais l'ensemble des capteurs arrivent à tirer leur épingle du jeu pour délivrer des photos intéressantes dans la majorité des situations.