Les Pixel 11 seront les premiers smartphones équipés de ces écrans de nouvelle génération

Les nouveaux écrans OLED M16 de Samsung Display seront d'abord intégrés sur les Pixel 11, avant d'arriver sur les iPhone et sur les propres smartphones haut de gamme de Samsung.

Samsung est en train de finaliser le développement de ses écrans OLED de dernière génération, les M16. Citant des sources industrielles, le média sud-coréen ETnews nous apprend qu'on devrait les retrouver dans les prochains smartphones de Google, les Pixel 11. Attendus cet été, ils devraient d'ailleurs être les premiers à en profiter. Reste à savoir si seuls les modèles Pro seront servis, ou si le Pixel 11 de base pourra aussi en bénéficier.

Nous apprenons également que les prochains modèles d'iPhone seront équipés des écrans OLED M16 de Samsung. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont concernés, mais aussi le fameux iPhone Fold/Ultra, le mobile à écran pliable qui rejoindra le catalogue d'Apple dans quelques mois. On ne sait pas si les modèles moins chers, les iPhone 18 et 18e, qui seraient commercialisés en mars 2027, auront droit à cette nouvelle technologie d'affichage.

Les Pixel 11 en premier, les iPhone 18 Pro ensuite

Comme souvent, Samsung ne réserve pas ses nouveaux composants à ses propres appareils. Il faudra sans doute attendre les Galaxy S27 pour voir un smartphone Galaxy proposer un écran OLED M16. Et il est possible que seul le Galaxy S27 Ultra (en soit équipé, les Galaxy S27 et S27+ se contentant d'un écran OLED M14 actuel. Le potentiel Galaxy S27 Pro prétend aussi à l'intégration de cette technologie.

L'écran OLED M16 offre de meilleures performances en termes de luminosité, de couleur, de durée de vie et d'efficacité énergétique que le M14. Samsung fournissant aussi Apple en écran pour ses iPad et MacBook, on peut aussi se demander si cet affichage de dernière génération arrivera sur des tablettes et PC portables premium de la marque. On pense notamment au fameux MacBook Pro avec écran OLED tactile qui arriverait avant la fin de l'année.

Pour revenir aux Pixel 11, Google pourra au moins communiquer sur l'écran pour annoncer les améliorations des nouveaux modèles. Pour le reste, on attend peu de nouveautés par rapport aux Pixel 10.