Samsung va lancer un Galaxy S27 Pro : qu’aura-t-il de différent avec le Galaxy S27 Ultra ?

Pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, Samsung ajouterait un quatrième modèle à son catalogue : le Galaxy S27 Pro. Voici ce qu'on sait à son sujet.

samsung galaxy s26 officiel

Apple lance quatre nouveaux iPhone dans sa gamme principale chaque année, Xiaomi dispose d'au moins quatre modèles haut de gamme sur une génération, mais Samsung s'arrête à trois, exception faite de l'année de sortie du Galaxy S25 Edge, mobile qui n'a pas du tout trouvé son public et qui a été abandonné après une unique version.

L'année prochaine, Samsung devrait proposer quatre smartphones premium Galaxy S : les Galaxy S27, S27+ et S27 Ultra seraient rejoints par un petit nouveau : le Galaxy S27 Pro. L'information provient du sérieux média sud-coréen ETnews, qui explique que Samsung cherche à couvrir plus de besoins pour élargir le choix des consommateurs et augmenter ses ventes de smartphones.

Le Galaxy S27 Pro, un Galaxy S27 Ultra sans S Pen ?

Le Galaxy S27 Pro se positionnerait comme un modèle très haut de gamme, se rapprochant des prestations du Galaxy S27 Ultra. Plusieurs caractéristiques techniques majeures, comme la taille de l’écran, n’auraient pas encore été finalisées, mais cet appareil devrait offrir des prestations proches de celles du Galaxy S27 Ultra, mais en étant dépourvu du S Pen. L'écran de confidentialité introduit avec le Galaxy S26 Ultra ferait par exemple son apparition sur ce Galaxy S27 Pro.

Une telle stratégie n'aurait rien d'étonnant de la part de Samsung. On a l'impression depuis des années que la marque ne sait plus quoi faire du S Pen sur les Galaxy S Ultra. Il a perdu ses fonctions Bluetooth avec le Galaxy S25 Ultra, et son nouveau design peine à convaincre sur le Galaxy S26 Ultra. En supprimant l'emplacement dédié au stylet et au numériseur permettant à l'écran de le reconnaître, Samsung réaliserait des économies de coûts et d'espace. Un Galaxy S27 Pro sans S Pen pourrait ainsi être plus fin et moins cher qu'un Galaxy S27 Ultra avec.

Samsung avait l'idée de lancer un Galaxy S26 Pro cette année, mais ce modèle était en fait un Galaxy S26 rebaptisé, alors que le Galaxy S26+ était censé disparaître au profit du Galaxy S26 Edge. Cette fois, ce Galaxy S27 Pro serait un véritable tout nouveau modèle.


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