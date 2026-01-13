Voici les premiers rendus officiels du Pixel 10a, découvrez son design

Le design du Pixel 10a se dévoile à travers des images officielles de Google. Comme on le craignait, les nouveautés ne sont pas au rendez-vous.

Il y a quelques mois, nous vous avions partagé de premiers rendus du Pixel 10a, réalisés à partir des informations connues à propos du smartphone. Cette fois, Android Headlines publie des images qui correspondent mieux au design final du smartphone, puisqu'il s'agit de rendus officiels, qui proviennent directement de chez Google, même si le constructeur n'a pas encore pris la parole lui-même pour communiquer sur ce prochain modèle.

On constate très peu de changements par rapport au Pixel 9a. On retrouve des bordures assez épaisses autour de l'écran et un poinçon central pour loger la caméra frontale. Au dos, les deux capteurs photo sont intégrés dans un bloc similaire. Google ne nous réserve donc aucune surprise de design sur cette génération. La marque avait d'ailleurs sous-entendu qu'il ne fallait pas s'attendre à de révolution de conception pour une période de trois ans. Le Pixel 11a de l'année prochaine devrait donc aussi beaucoup ressembler au Pixel 10a.

Peu de nouveautés pour le Pixel 10a

L'écran mesure 6,285 pouces dans la diagonale et bénéficie d'une fréquence de rafraichissement jusqu'à 120 Hz. Un mode 60 Hz est présent pour préserver l'autonomie, mais il n'y a pas de mode adaptatif en temps réel, permis par la technologie LTPO. Pour le reste de la fiche technique, les améliorations se font tout autant désirer pour ce Pixel 10a. Batterie d'une capacité de 5 100 mAh, recharge filaire limitée à une puissance de 23 W, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, il n'y a aucune nouveauté majeure à se mettre sous la dent.

On ne sait pas s'il y aura une évolution pour les capteurs photo du Pixel 10a, mais le smartphone de Google devrait même décevoir au niveau de la puce. Normalement, les Pixel a sont équipés du même SoC que les autres Pixel de leur génération. Mais le Pixel 10a serait privé de la puce Tensor G5 des Pixel 10. À la place, le fabricant privilégierait le Tensor G4 des Pixel 9, qui pourrait toutefois être amélioré pour l'occasion.

Le Pixel 10a sera lancé au printemps, probablement fin mars ou dans le courant du mois d'avril.