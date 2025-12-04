Enfin ! Votre Google Pixel peut forcer le mode sombre sur toutes les applications, voici comment l’activer

Avec la dernière grosse bêta d'Android 16, les Google Pixel se sont dotées d'une fonctionnalité attendue de longue date par les utilisateurs : la possibilité d'appliquer le mode sombre sur toutes les applications, même celles qui ne le proposent pas nativement. On vous explique comment activer cette option sur votre smartphone.

Cela fait partie de ces arlésiennes d'Android dont on ne se lasse pas de parler. Avec Android 15, on pensait que ce serait enfin la bonne. Finalement, le système d'exploitation est sorti sans la fameuse option que l'on attend tous. Mais avec Android 16, c'est sûr, cette fois, c'est la bonne. L'option pour passer toutes ses applications en mode sombre est apparue timidement dans la première bêta de l'OS. On se demandait si elle serait encore là dans la version QPR2. Bonne nouvelle, c'est le cas.

Deuxième bonne nouvelle, cela veut dire que vous pouvez également en profiter sur votre propre smartphone. L'option se nomme Expanded dark mode (mode sombre étendu) et est désormais disponible sur tous les Google Pixel compatibles avec la dernière bêta d'Android 16, déployée il y a quelques jours. Si vous ne pouvez pas attendre le déploiement officiel, on vous explique comment vous pouvez l'activer dès aujourd'hui.

Comment activer le mode sombre étendu sur votre smartphone Pixel

La première chose à faire est de vérifier que votre smartphone est bien compatible avec Android QPR2. Pour cela, assure-vous qu'il se trouve dans cette liste :

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro/9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro/10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Si votre smartphone est cité, bravo ! Il vous faut encore installer la fameuse bêta. Pour ce faire, il faudra passer par Android Studio, que vous pouvez installer en cliquant sur ce lien. Veillez également à vous trouver sur la mise à jour de décembre, dont le numéro de build est BP4A.251205.006 (disponible via Paramètres > À propos de ce téléphone > Numéro de la build). Sinon, mettez à jour votre smartphone en allant dans Paramètres > Système > Mise à jour logiciel.

Vous avez fait le plus dur. Il ne reste plus qu'à activer l'option en vous rendant dans Paramètres > Écran et commandes tactiles > Mode sombre et sélectionnez l'option Étendu. La plupart de vos applications devraient désormais s'afficher en mode sombre. Attention toutefois, certaines résistent encore et toujours à l'envahisseur.