Écran tactile OLED, Dynamic Island, nouvelle interface, les MacBook Pro vont faire le plein de nouveautés

Les MacBook Pro 2026 embarqueraient un écran OLED tactile, un Dynamic Island, et une interface pensée pour la navigation tactile.

À l'automne 2026, on attend une petite révolution pour les PC portables d'Apple. Les nouveaux MacBook Pro seraient équipés d'un écran OLED, une première. Et ce n'est pas tout : l'affichage des appareils serait également tactile. La navigation pourrait donc être effectuée comme sur iPhone et iPad, plutôt qu'avec le clavier, la souris et le trackpad. La marque à la pomme ne considérerait toutefois pas que le MacBook Pro avec écran OLED tactile est un remplaçant de l'iPad Pro, estimant que les usages restent différents. Des fonctions comme le défilement rapide et la possibilité de zoomer et dézoomer sur les images et les PDF seraient prises en charge.

Selon les informations de Bloomberg, les MacBook Pro 2026 disposeraient aussi d'un Dynamic Island. Celui-ci serait toutefois plus petit que l'encoche en forme de pilule des iPhone et ressemblerait plus à un poinçon. D'ailleurs, les iPhone 18 Pro attendus en septembre prochain devraient aussi voir la taille de leur Dynamic Island significativement réduite.

macOS s'adapte à l'écran tactile des MacBook Pro 2026

Une mise à jour importante de macOS va apporter une nouvelle expérience d'interface, mieux adaptée à la navigation tactile. L'utilisateur serait en mesure de basculer entre une utilisation tactile et une saisie par clic. Lors de l'ouverture d'un menu contextuel depuis l'écran tactile, les options affichées sont plus pertinentes pour les commandes tactiles que si l'action avait été réalisée à la souris ou au trackpad. Les commandes les plus appropriées seront aussi mises en avant en fonction des interactions précédentes de l'utilisateur. Après un appui sur un élément de la barre de menu en haut de l'écran, les commandes s'agrandiront pour être plus facilement sélectionnables avec le doigt. Le menu de sélection des émojis lors de la saisie de texte aura aussi droit à une interface optimisée pour le tactile.

Apple a longtemps rejeté l'idée d'un MacBook Pro avec écran tactile, estimant que l'iPad Pro remplit déjà cette office. Il sera intéressant de voir quel sera l'axe de communication de l'entreprise pour justifier ce revirement. De nouveaux MacBook d'entrée de gamme et Air devraient être annoncés dans les prochains jours, ces MacBook Pro tactiles arriveront quant à eux en fin d'année.