Voici comment Apple compte améliorer l’autonomie de l’iPhone 16 Pro Max

Et si l'autonomie de l'iPhone 16 Pro Max connaissait un énorme bond en avant ? Plus grand, le smartphone pourrait accueillir une batterie avec une meilleure capacité. En outre, Apple intègrerait une batterie dotée d'une plus forte densité énergétique.

À quelques mois de la sortie de la série iPhone 16, les informations nous parvenant quant aux spécifications techniques des quatre smartphones attendus se précisent. L'analyste Ming-Chi Kuo, l'un des plus réputés quand il s'agit d'évoquer les futurs produits d'Apple, nous en dit plus sur la batterie de l'iPhone 16 Pro Max. Selon ses sources provenant des chaînes d'approvisionnement, les cellules de l'accumulateur disposeront d'une densité énergétique (Wh/kg) plus forte.

Cela peut se concrétiser de deux manières pour l'autonomie de l'iPhone 16 Pro Max. Soit elle pourra être supérieure à capacité de batterie égale, soit elle pourra être égale à capacité de batterie inférieure. Étant donné que l'iPhone 16 Pro Max devrait être sensiblement plus grand que l'iPhone 15 Pro Max, il semble peu probable qu'Apple intègre une batterie plus petite dans son appareil. On peut donc penser avec optimisme assister à un gain d'autonomie conséquent avec le prochain modèle.

Une batterie plus efficace sur tous les iPhone 17 ?

L'augmentation de la densité énergétique des cellules de la batterie a pour conséquence une hausse de la température. Pour protéger la batterie, Apple miserait sur un boîtier en acier inoxydable plutôt qu'en aluminium. Ce matériau n'est certes pas le plus adéquat pour dissiper la chaleur, mais il est plus résistant et moins sensible au phénomène de corrosion.

Ming-Chi Kuo prétend par ailleurs que ce passage à un boîtier de batterie en acier inoxydable pourrait permettre une conception de l'iPhone facilitant le remplacement de la batterie. Apple anticiperait ainsi de futures exigences de l'Union européenne en la matière : les batteries des smartphones devront être faciles à remplacer d’ici 2027.

Cette année, seul l'iPhone 16 Pro Max devrait embarquer une batterie à plus forte densité énergétique avec boîtier en acier inoxydable. Si les résultats sont probants, tous les modèles d'iPhone 17 devraient en profiter en 2025. Autant dire que nous attendons avec impatience les tests d'autonomie et de chauffe de l'iPhone 16 Pro Max que nous pourrons effectuer en septembre prochain.

Source : Ming-Chi Kuo