iOS : le plus gros émulateur du marché débarque officiellement sur iPhone, à vous les jeux Nintendo 64, GameBoy et PSP !

Les émulateurs continuent d’arriver en masse sur iOS, et le dernier en date est un très gros poisson. Il s’agit en effet de RetroArch, une application qui permet en réalité d’émuler une dizaine de consoles parmi les plus populaires.

Depuis un peu plus d’un mois, il est possible de télécharger des émulateurs directement depuis l’App Store. Cela n’a l’air de rien si l’on joue sur PC ou Android, mais pour les utilisateurs d’iPhone, il s’agit ni plus ni moins d’une petite révolution. En effet, Apple a longtemps interdit aux développeurs de publier leurs émulateurs sur la boutique d’application. Jusqu’à ce que l’Union européenne vienne y mettre son grain de sel, sous couvert du DMA.

La brèche désormais ouverte, plusieurs émulateurs se sont empressés de débarquer sur l’App Store, à commencer par Delta, d’abord disponible sur l’Altstore. Aujourd’hui, c’est peut-être l’un des noms les plus connus de l’émulation qui fait son arrivée. Il s’agit bien sûr de Retroarch, qui est plutôt en réalité une application regroupant plusieurs émulateurs. Voici la liste de toutes les consoles qu’il est possible d’émuler avec celle-ci :

Atari 2600

Atari 5200

Atari 7800

Bandai WonderSwan

Commodore systems

Nintendo DS

Nintendo Game Boy/Color

Nintendo Game Boy Advance

Nintendo NES

Nintendo 64

Nintendo SNES

Nintendo Virtual Boy

Neo Geo Pocket

Sega Genesis

Sega Saturn

Sony PlayStation

Sony PSP

Retroarch est désormais disponible sur l’App Store

RetroArch est particulièrement apprécié des joueurs notamment pour ses fonctionnalités avancées. Il est notamment possible de jouer à l’aide d’une manette Xbox ou PlayStation en Bluetooth, ce qui est bien appréciable lorsque l’on joue à un jeu PS1 sur son iPhone. Notez par ailleurs que la liste des consoles émulées ci-dessus n’est pas exhaustive et que vous devriez trouver votre bonheur en cherchant des machines plus niches.

Pour rappel, RetroArch s’était retrouvé au cœur d’une polémique l’année dernière lorsque Xbox avait décidé sans crier gare de ne plus supporter l’application sur ses Series X. Face à la gronde des joueurs, Microsoft avait finalement décidé de rétropédaler en réhabilitant l’émulateur. De quoi avoir une bonne idée de sa popularité.

Téléchargez RétroArch sur l’App Store