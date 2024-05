iOS 17.5 : vous pensiez avoir supprimé ces nudes ? Attention, ce nouveau bug les fait revenir dans la galerie photo !

iOS 17.5, la dernière version du système d'exploitation d'Apple, est victime d'un nouveau bug. D'après plusieurs témoignages d'utilisateurs impactés, des photos pourtant supprimées depuis plusieurs années sont subitement revenues dans leur galerie Photo.

Apple a lancé la première bêta publique d'iOS 17.5 en début avril 2024. Comme on peut s'y attendre, cette nouvelle version du système d'exploitation intègre de nombreuses améliorations et fonctionnalités inédites. Il est par exemple désormais possible de télécharger une application depuis un site internet, et non exclusivement depuis l'App Store.

iOS 17.5 a également introduit une fonctionnalité pour détecter les traqueurs Bluetooth suspects, Airtag ou non. Nous avons aussi évoqué dans nos colonnes l'arrivée du mode “Prêt pour réparation”. Le principe est simple, cet outil permet de maintenir certaines sécurités activées, comme la localisation par exemple, lorsque votre iPhone est envoyé en maintenance.

iOS 17.5 fait ressurgir des photos supprimées depuis des années

Mais fatalement, cette nouvelle version d'iOS a débarqué avec son lot de bugs et de problèmes plus au moins gênants. D'après les témoignages de plusieurs utilisateurs, la dernière version de la bêta d'iOS 17.5 abrite un bug assez embêtant. Pour résumer, des photos pourtant supprimées il y a plusieurs années ont soudainement fait leur retour dans la galerie Photo de certains utilisateurs.

“Je suis complétement paniqué. Je viens de terminer la mise à jour. Lors d'une conversation avec mon partenaire, j'ai envoyé une photo et j'ai vu que les dernière photos étaient du matériel “sensible” que nous avions réalisé il y a des années lorsque nous vivions séparément (covid, etc.). Mais WTF. Ces photos ont été supprimées il y a des années, mais elles sont de retour comme par magie ?”, s'indigne un utilisateur impacté sur Reddit.

Mine de rien, ce bug a rapidement soulevé des inquiétudes. Et pour cause, si ces photos reviennent par magie, cela pourrait dire qu'Apple ne les a jamais vraiment supprimé. Selon les théories d'un usager touché, il pourrait s'agir d'un bug dans l'effacement des images. Au lieu de supprimer les photos de la mémoire interne de l'iPhone, elles disparaîtraient simplement de la bibliothèque. En d'autres termes, elles ne sont plus là sur votre écran, mais pourtant, elles sont toujours présentes sur votre système.

Quoi qu'il en soit, ce bug soulève des questions sur la confidentialité des données des utilisateurs et sur la rétention des fichiers supprimés opérés par Apple côté serveur. Pour l'instant, la réponse de la marque à la pomme se fait toujours attendre… Tout comme un correctif.