iOS 18 : les iPhone vont enfin proposer cette fonctionnalité IA très pratique, des mois après Samsung et Google

La prochaine mise à jour iOS 18 d'Apple promet de grandes avancées avec l'introduction d'une fonction IA de transcription et de résumé des enregistrements audio. Cette nouveauté, qui devrait également arriver sur iPad et iMac, pourrait grandement aider les étudiants et professionnels dans leurs prises de notes lors des cours et des réunions.

La Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple, qui se tiendra du 10 au 14 juin 2024, est un événement annuel crucial dédié aux développeurs et à la présentation des nouvelles technologies et logiciels d'Apple. Cette année, l'accent sera mis sur l'intelligence artificielle, promettant des avancées significatives dans les systèmes d'exploitation de la marque. Cependant, malgré les anticipations, il semble que iOS 18 ne présentera pas une IA développée en interne comme prévu initialement mais peut être par Google.

Les rumeurs entourant iOS 18 suggèrent une mise à jour centrée sur l'intelligence artificielle, avec des améliorations importantes pour les applications Apple Notes et Dictaphone. La fonctionnalité la plus attendue est la transcription automatique des enregistrements audio. Elle permettrait aux utilisateurs de voir s'afficher le texte de ce qu'ils enregistrent en temps réel.

iOS 18 pourrait intégrer la prise de notes automatique alimentée par IA

La fonction de transcription automatique d'iOS 18 semble s'inspirer des capacités déjà présentes chez Android comme sur les Samsung S24 et Pixel 8 Pro. Tout comme chez Google, cette fonction chez Apple permettra de visualiser en temps réel les mots prononcés lors des enregistrements. Cependant, elle pourrait se distinguer par une intégration plus poussée dans son écosystème, en offrant cette technologie non seulement sur iPhone, mais aussi sur iPadOS 18 et macOS 15, à travers les applications Notes et Dictaphone.

Les fonctions de transcription et de résumé ajoutées à iOS 18 pourraient simplifier la prise de notes et la gestion des informations pour de nombreux utilisateurs. Les étudiants pourraient, par exemple, enregistrer des conférences et les retranscrire automatiquement. Ils vont pouvoir ainsi se concentrer davantage sur le cours. Pour d’autres, ces outils pourraient aider à mieux suivre les discussions importantes lors des réunions en capturant les points essentiels. En intégrant ces fonctionnalités directement dans ses applications, Apple pourrait proposer une méthode plus directe et pratique pour gérer les informations au quotidien.

Source : appleinsider