Profitez du Google Pixel 8A à seulement 1€ chez SFR !

Découvrez le Google Pixel 8A à un prix défiant toute concurrence grâce à SFR. Une offre unique à ne pas rater pour ce smartphone qui allie technologies avancées et performance de pointe, notamment en photographie grâce à l'intelligence artificielle.

Découvrir le Google Pixel 8A à prix mini

Depuis leur lancement, les smartphones de la gamme Google Pixel ont rapidement gagné en popularité, reconnus pour leur intégration poussée des services Google, leur performance en photographie et leur expérience utilisateur purement Android. Chaque nouveau modèle semble confirmer la position de Google comme un acteur de poids sur le marché des smartphones haut de gamme et le Google Pixel 8A ne fait pas exception. Problème : il n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Mais c’était sans compter sur SFR qui propose en ce moment une offre alléchante sur le smartphone : le Google Pixel 8A à 1€ + 5€/mois pendant 24 mois avec le forfait 210Go 5G et un bonus reprise de 150€ (rendez-vous sur le site de SFR pour plus d’informations sur les moyens de paiement).

Vous profitez ainsi d’un smartphone d’exception, mais aussi d’un forfait généreux en data. Disponible pour 31,99€/mois pendant 6 mois, puis 44,99€/mois (engagement 24 mois), le forfait 210Go 5G inclut les appels et SMS illimités avec 210Go en France et 100Go en Europe et dans les DOM + 10Go depuis les USA et le Canada.

Le Google Pixel 8A : des photographies améliorées par l’IA

Le Google Pixel 8A brille par ses spécifications techniques. Il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces offrant une résolution de 2400 x 1080 pixels, idéal pour les médias et les jeux. Son processeur garantit une performance fluide sous Android 13, supportée par 128 Go de mémoire interne.

Le secteur de la photographie est l’un des points forts du Pixel 8A. Avec un appareil photo principal de 64 mégapixels et une caméra frontale ultra grand-angle de 13 mégapixels, il est conçu pour capturer des images détaillées et des vidéos en 4K, faisant de lui un choix privilégié pour les amateurs de photographie. L’IA du Google Pixel 8A prend de plus une place centrale pour offrir des images de qualité exceptionnelle. Le téléphone utilise l'IA pour reconnaître les scènes et ajuster automatiquement les paramètres de l'appareil photo pour capturer des images optimisées en fonction du contexte, comme la luminosité, le contraste et la saturation. Cette fonctionnalité est particulièrement évidente dans le mode Portrait, où l'IA parvient à embellir les sujets tout en floutant artistiquement l'arrière-plan, et dans le mode Nuit, qui permet de prendre des photos claires même dans des conditions de faible luminosité.

La durabilité n’est pas en reste avec une batterie de 4404 mAh qui promet une autonomie d'environ 24 heures en utilisation réelle, pouvant aller jusqu'à 72 heures avec les fonctionnalités d’économie d'énergie activées. Le Pixel 8A supporte aussi bien la charge rapide filaire que sans-fil, ce qui est un atout majeur pour les utilisateurs mobiles.

Tout savoir sur le Google Pixel 8A chez SFR

L'offre de SFR sur le Google Pixel 8A est ainsi une opportunité exceptionnelle pour acquérir un smartphone puissant et polyvalent à un coût très compétitif. Associé au forfait 210 Go 5G, ce téléphone devient une option encore plus séduisante pour ceux qui cherchent à profiter pleinement des dernières innovations technologiques sans se ruiner.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.