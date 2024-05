L’iPhone 16 Pro Max est bien plus grand que l’iPhone 15 Pro Max, ce prototype le prouve

L'iPhone 16 Pro Max serait équipé d'un plus grand écran et présenterait des dimensions supérieures à l'iPhone 15 Pro Max, d'après ces images comparatives.

Apple voit encore plus grand avec sa gamme d'iPhone Pro Max. Un leaker s'est procuré un prototype de la prochaine itération, l'iPhone 16 Pro Max, qui aurait exactement la même taille que le produit final attendu dans quelques mois. Il l'a comparé avec un iPhone 15 Pro Max et il n'y pas photo, le nouveau modèle est bien plus grand que son prédécesseur, comme vous pouvez le constater sur les photos partagées ci-dessous par ZONEofTECH sur X.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: pic.twitter.com/gbCOnQf3mA — Daniel (@ZONEofTECH) May 10, 2024

Ces clichés viennent confirmer un précédent rapport selon lequel la taille de l'écran de l'iPhone 16 Pro Max augmenterait sensiblement. La diagonale de la dalle mesurerait entre 6,85 et 6,9 pouces, ce qui constituerait une hausse conséquente par rapport à ce qu'Apple nous avait habitué. Pour rappel, l'écran de l'iPhone 15 Pro Max n'atteint que 6,7 pouces, comme tous ses prédécesseurs depuis l'iPhone 12 Pro Max. On remarque qu'Apple change rarement la diagonale d'écran de ses iPhone, mais que le constructeur y va fort dès qu'il décide de se lancer. Entre l'iPhone 11 Pro Max (6,5 pouces) et l'iPhone 12 Pro Max, la dalle gagnait déjà 0,2 pouce.

Un écran plus grand, des bordures plus fines

L'affichage de l'iPhone 16 Pro Max va obtenir de l'espace supplémentaire aussi bien sur la largeur que sur la hauteur, ce qui ne devrait pas trop impacter le ratio de l'écran. Pour limiter les dimensions de l'appareil malgré cet écran plus imposant, Apple va encore rogner sur la taille des bordures. Pour ce faire, elle aurait recours à une technologie sobrement baptisée Border Reduction Structure (BRS).

L'une des photos de ZONEofTECH montre le fameux Capture Button dont on entend parler depuis quelques mois. Celui-ci est placé sur la même tranche que le bouton de démarrage, mais bien plus bas. Il ne s'agirait pas d'une touche mécanique, mais d'un élément capable de reconnaître le toucher et la pression, comme le bouton d'accueil de l'iPhone SE. Nous ne savons pour l'instant pas à quoi sert le Capture Button, s'il sera personnalisable, et même s'il sera finalement inclus dans la dernière version de l'iPhone 16 Pro Max retenue par Apple.

L'écran de l'iPhone 16 Pro devrait lui aussi croître, passant de 6,1 pouces à 6,27 pouces. Il n'est pas clair si les modèles standards, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, sont également concernés par ce nouveau format. Pour des économies d'échelle, ce pourrait être le cas, sauf si Apple a encore des stocks de composants des générations antérieures à écouler.

Source : ZONEofTECH