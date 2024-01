L’iPhone 16 ne sera pas une révolution d’après ces analystes

L'iPhone 16 est encore loin, et pourtant, certains analystes du secteur s'accordent pour dire qu'il ne viendra pas bouleverser le marché. C'est notamment l'avis des spécialistes du cabinet Barclays, qui estiment que l'iPhone 16 ne sera pas si différent de son prédécesseur et se contentera d'améliorations mineures.

Comme vous le savez peut-être, l'iPhone 16 devrait être présenté en septembre 2024. Nous sommes donc encore loin, très loin de son officialisation. Pour autant, plusieurs rumeurs circulent déjà à son sujet sur la toile depuis ces dernières semaines. Nous avons notamment appris de la part de nos confrères de Bloomberg que l'iPhone 16 pourrait embarquer un nouveau bouton physique dédié à l'enregistrement vidéo et à la prise de photo.

Une nouveauté loin d'être saugrenue, puisqu'Apple a d'ores et déjà a ajouté un nouveau bouton d'action sur ses récents iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Concernant ce fameux bouton Action, on sait d'ailleurs qu'il devrait équiper l'ensemble de la gamme iPhone 16, mais aussi l'iPhone SE de 4e génération. En outre, Apple cherche à moderniser le bouton, qui pourrait passer du mécanique au tactile (avec un capteur de pression et un moteur haptique).

Mais ce n'est pas tout. D'après les premiers bruits de couloir, l'ensemble du bloc photo de l'iPhone 16 pourrait faire peau neuve pour offrir de meilleures performances. La marque à la pomme prévoirait également d'améliorer la gestion thermique, en utilisant un système de refroidissement à base de graphène, une technologie assez courante sur les smartphones Android. Aux premiers abords, l'iPhone 16 semble donc se présenter comme une génération avant-gardiste.

Un iPhone 16 décevant selon Barclays

Pas pour les analystes du cabinet Barclays visiblement. Dans une note envoyée à leurs investisseurs, la société affirme que l'iPhone 16 ne sera pas doté de fonctionnalités ou de mises à niveau majeures qui lui permettraient de se démarquer de son prédécesseur. Selon eux, le futur smartphone n'aura pas les argument suffisants pour relancer les ventes des iPhone, en baisse de 6,3 % en 2023.

Les experts de Barclays pointent également du doigt dans leurs recherches la croissance morose des ventes de Mac, d'iPad et d'Apple Watch. Face à ce constat, la compagnie a décidé de revoir à la baisse leur objectif de prix pour l'action Apple, passant de 161 à 160 dollars. Selon eux, le cours de l'action de la marque à la pomme est actuellement surcôté et ne prend pas en compte les difficultés éprouvées par Apple sur différents marchés.

Source : Apple Insider