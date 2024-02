iPhone 16 : le module photo à la verticale ? Ces rendus 3D l’affirment

La présentation officielle de l'iPhone 16 est encore loin, ce qui n'empêchent pas les leakers de tout bord de partager leurs premières informations sur le futur smartphone d'Apple. Selon Majin Bu, insider spécialisé sur les produits de la marque à la pomme, l'ensemble photo de l'iPhone 16 reviendra à une disposition verticale.

Même si l'iPhone 15 n'en est seulement qu'à son cinquième mois d'activité, les regards de la presse spécialisée et des leakers sont déjà tournés vers son successeur : l'iPhone 16. Pour l'heure, aucune information officielle n'a filtré sur le futur smartphone d'Apple. En revanche, les rumeurs et les bruits de couloir à son sujet sont légion.

Dernièrement, nous avons par exemple appris que l'iPhone 16 pourrait embarquer une fonctionnalité bien pratique issue des appareils Sony, à savoir un nouveau bouton de capture. Similaire à ceux que l'on peut trouver sur des appareils photo classiques, ce bouton proposerait différentes fonctionnalités selon la pression exercée (un appui léger pour faire la mise au point, une pression plus forte pour prendre la photo).

Des capteurs photo à la verticale sur l'iPhone 16

Ce ne sont pas les seules informations dont nous disposons sur la partie photo de l'appareil. Selon Majin Bu, leaker réputé et spécialisé dans les produits de la marque à la pomme, l'iPhone 16 pourrait adopter une nouvelle disposition des capteurs. Enfin, nouvelle pas vraiment. On reviendrait plutôt à une précédente configuration, à savoir des capteurs alignés à la verticale, comme sur l'iPhone 12 ou l'iPhone X.

Début février 2024, l'insider avait déjà partagé quelques croquis industriels de l'iPhone 16 qui dévoilaient cette nouvelle approche. Et bien, Majin Bu signe et persiste ce lundi 19 février 2024 avec de nouveaux rendus 3D de l'iPhone 16. En outre, l'informateur a également publié des photos des moules du smartphone qui confirment bel et bien cette disposition à la verticale.

Notez que dans une autre publication sur le réseau social, Majin Bu a dévoilé les coloris supposés de l'iPhone 16 Pro. Selon ses dires, la variante haut de gamme du smartphone serait proposé en deux coloris (pour l'instant), à savoir : Desert Yellow (un doré comparable à celui de l'iPhone 14 Pro) et Cement Gray, un gris métallisé et brossé plutôt classique mais élégant.