Toujours plus : ce nouveau smartphone Android est attendu avec une batterie massive de 8 000 mAh

L'Oppo Find X10 devrait conserver un format relativement compact, ce qui ne l'empêchera pas d'embarquer une batterie à très forte capacité.

Plus que quelques jours à attendre avant le lancement du Find X9 Ultra d'Oppo, programmé pour le 21 avril 2026. Le modèle le plus haut de gamme de la série se sera fait attendre, mais c'est le prix à payer pour une sortie à l'international, dont la France, alors qu'Oppo réservait auparavant son appareil le plus ambitieux techniquement au marché chinois. Avant même sa disponibilité, nous commençons à obtenir des informations sur l'Oppo Find X10, attendu dans quelques mois.

D'après les informations de Digital Chat Station, un leaker réputé de l'industrie mobile, le smartphone sera équipé d'une batterie d'une capacité de 8 000 mAh. Le Find X9 avait déjà frappé fort en proposant une batterie de 7 025 mAh, son successeur devrait donc faire encore mieux. C'est d'autant plus impressionnant que ce modèle ne devrait pas gagner en taille : on attend toujours une diagonale d'écran de 6,59 pouces, alors que bien des haut de gamme montent entre 6,7 et 6,9 pouces.

Oppo Find X10 : deux capteurs photo 200 MP ?

Les constructeurs de smartphones chinois maîtrisent de mieux en mieux la technologie du silicium carbone, qui leur permet d'intégrer des cellules à plus grande densité énergétique, et donc des batteries à plus forte capacité, sans en augmenter la taille. C'est pourquoi on constate une envolée récente des capacités de batterie chez Xiaomi, Vivo, OnePlus, et donc Oppo. Un Xiaomi 17 Max avec lui aussi une batterie de 8 000 mAh devrait d'ailleurs être annoncé prochainement.

Nous apprenons aussi que l'Oppo Find X10 pourrait embarquer deux capteurs photo de 200 MP, alors que ceux de l'Oppo Find X9 sont limités à 50 MP. Le grand-angle sera forcément concerné, le second pourrait être le téléobjectif, qui semble plus probable que l'ultra grand-angle. Le mobile serait propulsé par une puce Dimensity 9600 de MediaTek et pourrait être compatible avec la recharge magnétique, comme les Pixel 10.

L'Oppo Find X10 devrait arriver sur le marché en octobre prochain, aux côtés du Find X10 Pro et du Find X10 Pro Max. Tous les modèles ne seront pas forcément commercialisés en France.