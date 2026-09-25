Volkswagen ouvre une salle de jeux dans ses voitures, mais garde la porte derrière un péage

Les longues attentes en voiture changent de visage chez Volkswagen. Le constructeur allemand transforme l’écran de bord de plusieurs modèles 2027 en console de salon. Ces parties finiront pourtant par se payer.

Les écrans occupent désormais presque tout le tableau de bord des voitures neuves. Navigation, réglages, musique et services connectés s’y empilent, parfois au détriment des commandes les plus simples. La tendance agace une partie des conducteurs, et Hyundai a développé un système maison redonnant leur place aux boutons physiques dans l’habitacle. Ailleurs, ces grandes dalles cherchent de nouveaux usages. Beaucoup misent sur le divertissement.

Chez Volkswagen, le mouvement est déjà bien engagé. Sur ses derniers modèles, la marque allemande a fait de l’affichage central un argument de vente, au point d’y regrouper l’essentiel des fonctions. Elle multiplie les démonstrations techniques, puisque le prototype Mission Efficiency a battu trois records du monde de consommation sur route ouverte. Aux États-Unis, le constructeur prépare désormais une annonce d’un tout autre genre pour sa gamme 2027.

Vingt jeux vidéo débarquent sur l’écran central de six modèles Volkswagen

Le communiqué de Volkswagen of America détaille une plateforme baptisée AirConsole, conçue par le studio suisse N-Dream. Elle arrive sur les Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R et ID. Buzz du millésime 2027. Vingt titres composent le catalogue de départ, dont Tetris, PAC-MAN Championship Edition et UNO Car Party. Chaque passager scanne un code QR affiché à l’écran, et son téléphone devient une manette sans fil. Aucune partie ne démarre si la voiture roule.

L’accès dépend de l’abonnement In-Vehicle Premium, souscrit via l’application myVW. Volkswagen inclut trois mois gratuits à l’achat d’un Atlas, d’un Tiguan ou d’une Golf, et un an complet pour les propriétaires d’ID. Buzz. Passé ce délai, la note grimpe à 149 dollars par an, environ 140 euros. En échange, le forfait couvre le point d’accès Wi-Fi, la navigation enrichie et la commande vocale. Outre-Atlantique, les automobilistes paieront donc leurs parties au tarif d’une plateforme de streaming.

La démarche reste cohérente avec la stratégie du groupe allemand. Après les sièges chauffants facturés par BMW ou la puissance débloquée moyennant supplément sur certaines compactes électriques, le logiciel devient une source de revenus récurrents. Volkswagen revendique une première pour une marque généraliste aux États-Unis, là où le jeu embarqué restait réservé aux modèles haut de gamme. Reste à savoir combien de familles ressortiront leur carte bancaire une fois la période gratuite écoulée.