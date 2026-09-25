L’application Téléphone de Google ferait marche arrière sur ce choix qui agace ses utilisateurs

Depuis sa refonte visuelle, l’application Téléphone de Google oblige à passer par un menu caché pour joindre ses proches. Le code d’une version bêta annonce la fin de cette contrainte. La navigation retrouverait l’organisation abandonnée il y a un an.

Material 3 Expressive a bouleversé l’apparence du système mobile de Google. Depuis deux ans, la firme de Mountain View redessine une à une ses applications maison, avec des coins arrondis, des teintes vives et des menus réorganisés. Côté logiciel, les Bulles comme les autres fonctions marquantes arrivées avec Android 17 ont prolongé le mouvement. Ces refontes séduisent souvent l’œil. Elles déplacent aussi des raccourcis employés chaque jour, et beaucoup d’utilisateurs y perdent leurs repères. Rien ne garantit que les habitudes suivent aussi vite.

L’application Téléphone de Google a reçu ce traitement l’an dernier. Sa barre de navigation basse s’est retrouvée limitée à deux entrées, Accueil et Clavier, avec la messagerie vocale en plus dans les pays concernés. Tout le reste a basculé vers un panneau latéral, bien moins direct. Beaucoup d’habitués ont dû réapprendre un geste quotidien. Ailleurs, la marque avait pourtant emprunté le chemin inverse, puisque le partage de coordonnées est devenu bien plus simple dans le répertoire Contacts d’Android. Sur les forums, les critiques se sont accumulées.

Le raccourci vers les contacts retrouverait sa place en bas de l’application Téléphone

Android Authority a fouillé la dernière version bêta de l’application Téléphone de Google, numérotée 240.0.986973448, et y a débloqué une organisation inédite de la navigation. L’onglet Contacts réapparaît en bas de l’écran, entre Accueil et Clavier. Il quitterait alors le panneau latéral, où la refonte l’avait relégué. D’après les captures publiées, le menu de gauche perd cette entrée. Ce placement supprime tout détour supplémentaire pour joindre un proche. Sur l’appareil de test, le nouvel agencement fonctionne exactement comme prévu.

Faute d’annonce officielle, le calendrier demeure flou. Ce type de code repéré dans une bêta n’arrive pas toujours jusqu’au déploiement public, et Google peut encore abandonner l’idée en cours de route. D’après le comportement observé, le travail semble déjà bien avancé. Le retour de l’onglet Contacts dans l’application Téléphone comblerait malgré tout une demande exprimée depuis la refonte, puisque le répertoire reste l’une des sections les plus consultées par les utilisateurs. Reste à savoir si la firme ira au bout.