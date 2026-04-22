Vivo dégaine un smartphone à moins de 9 mm d’épaisseur avec une batterie qui défie toute concurrence

Les smartphones à batterie géante ne sont plus réservés aux modèles haut de gamme. Vivo s'apprête à dégainer un modèle abordable aux ambitions inédites. Sa fiche technique surprend autant par son contenu que par son format.

batterie vivo y600 pro
Source : Gizmochina

La course à l'autonomie bat son plein chez les constructeurs chinois. Depuis plusieurs mois, Xiaomi, Oppo, Honor et OnePlus rivalisent pour proposer des batteries toujours plus imposantes. La technologie du silicium carbone améliore la densité énergétique des cellules. Elle permet d'intégrer de grosses capacités dans des châssis fins. Vivo fait partie des marques les plus ambitieuses. La firme teste même des batteries capables d'atteindre 12 000 mAh pour ses prochains modèles.

Dans ce contexte, la marque prépare un smartphone pensé pour battre un record interne. Le constructeur ne vise pas le haut de gamme, mais un public sensible au rapport qualité-prix. Cette stratégie suit une tendance générale du marché. Le prochain Oppo Find X10 est lui aussi attendu avec une batterie de 8 000 mAh.

Le Vivo Y600 Pro embarque une batterie record de 10 200 mAh sur un smartphone milieu de gamme

Selon Gizmochina, le Vivo Y600 Pro sera officialisé le 27 avril 2026 en Chine. Ce modèle appartient à la gamme Y du constructeur, qui regroupe ses appareils les plus abordables. Ce dernier embarque une batterie de 10 200 mAh. Il s'agit de la plus grosse jamais intégrée dans un appareil de la marque. Huang Tao, vice-président de Vivo China, précise que cet accumulateur repose sur une technologie semi-solide de deuxième génération. Il reste stable jusqu'à 60°C. Le responsable annonce aussi plus de 24 heures d'autonomie en usage léger, et plus de 12 heures en utilisation intensive.

Malgré cette capacité record, le téléphone ne fait pas de compromis sur la finesse. Il mesure 8,15 mm d'épaisseur pour un poids de 221 grammes. La recharge rapide monte à 90W. Elle permet de passer de zéro à cent pour cent en moins de 80 minutes. Le Vivo Y600 Pro dispose aussi des certifications IP68 et IP69. Il peut donc résister à l'eau et à la poussière sans difficulté.

Côté fiche technique, l'appareil intègre un écran OLED de 6,83 pouces avec une définition 1,5K. La puce MediaTek Dimensity 7300e anime l'ensemble, avec jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Son capteur principal atteint 50 mégapixels, et le module selfie 32 mégapixels. Le téléphone tourne sous OriginOS 6, basé sur Android 16, et sera proposé en quatre coloris. Sa disponibilité hors de Chine reste inconnue, mais son positionnement séduira les amateurs d'autonomie.


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