La souris gaming Logitech G502 Hero chute à moins de 30 €, c’est le moment de s’équiper à prix cassé !

Vous cherchez une souris gaming pas chère ? Vous êtes au bon endroit ! Amazon propose de nombreuses promotions en ce moment et l’une d’elle concerne la fameuse Logitech G502 Hero. Pour moins de 30 euros, vous pourrez vous équiper d’une souris précise et réactive qui vous permettra d’améliorer sensiblement votre niveau de jeu.

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Quand on se lance dans le gaming, on se rend vite compte qu’il est très onéreux de s’équiper correctement. Pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles, il est important d’avoir du matériel performant pour éviter de perdre des parties bêtement. Mais comment faire quand on a un budget limité ? La réponse est simple : il faut faire la chasse aux bonnes affaires. Bonne nouvelle, nous avons trouvé pour vous une souris gaming à prix cassé.

Il s’agit d’une des références du secteur : la Logitech G502 Hero. Cette souris filaire est très précise, fiable et vous pouvez la personnaliser selon vos besoins. À sa sortie, elle était en vente pour 89,99 euros. Mais vous pouvez l’avoir pour seulement 29,74 euros en ce moment sur Amazon. Vous bénéficiez ainsi d’une baisse de prix de plus de 60 euros !

Logitech G502 Hero : la souris gaming filaire de référence est à prix canon

Son design agressif et son éclairage RVB personnalisable ne trompent pas. La souris filaire Logitech G502 Hero est faite pour les jeux vidéo. Elle est équipée d’un capteur HERO 25K qui vous offre une précision allant de 100 à 25 600 DPI. Vous aurez ainsi une réactivité digne du milieu compétitif. En plus, la souris dispose d’un très pratique bouton pour changer de résolution à la volée. Vous pourrez ainsi opter pour une résolution adaptée pour sniper puis passer sur une autre résolution dès que vous êtes en mouvement avec une arme de point.

En tout, la Logitech G502 Hero offre pas moins de 11 boutons configurables pour mettre en place des raccourcis actionnables d’un simple clic. En plus, vous trouverez une très pratique molette à défilement ultra-rapide. Et grâce à sa mémoire interne, vous n’aurez pas à configurer votre souris à chaque fois que vous changez de PC. Votre configuration restera la même que chez vous.

Enfin, la Logitech G502 Hero est livrée avec cinq poids de 3,6 g. Vous pouvez les répartir pour obtenir les sensations de glisse qui vous conviennent le mieux.