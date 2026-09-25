Sony a déposé un brevet détaillant comment les manettes PlayStation pourraient intégrer la technologie NFC. De quoi accélérer les paiements d’un jeu ou d’un DLC depuis sa console, entre autres choses.

Sony a plein d’idées en ce moment. Elles prennent la forme de brevets déposés par l’entreprise japonaise auprès du bureau des brevets américains, l’USPTO. Nous vous parlions récemment de celui qui permettrait à l’IA de réparer vos consoles PlayStation et autres appareils de la marque à distance. Cette-fois ci, rien d’aussi « futuriste ». La fonctionnalité imaginée serait cependant la bienvenue.

Le brevet s’appelle « Transfert d’informations piloté par une manette de jeu vidéo ». Le principe est très simple : en intégrant la technologie de communication sans fil à courte portée NFC à une manette PlayStation, celle-ci devient capable de lire un objet que l’on approcherait d’elle puis d’envoyer les informations récoltées à la console.

Par exemple, il suffirait d’approcher sa carte bancaire ou son smartphone de la manette pour effectuer un paiement sans contact. Mais on imagine également pouvoir importer son compte PlayStation sur une nouvelle machine, ou encore connecter son casque ou ses écouteurs sans fil sans passer par les menus.

Du NFC pour transformer les manettes PlayStation en lecteurs de cartes bancaires

Sans surprise, la sécurisation d’un tel système est un point capital. Sinon, n’importe qui pourrait prendre votre mobile, l’approcher de sa manette et utiliser votre compte sans votre accord. Il existe plusieurs méthodes pour empêcher ça, comme celle qui consisterait à entrer un code reçu par mail dans la console pour valider l’opération.

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Rappelons que déposer un brevet ne signifie en aucun cas que le système décrit verra forcément le jour. Une pratique commerciale courante consiste à déposer des concepts simplement pour éviter que la concurrence en réalise un similaire en premier. Mais contrairement à d’autres idées plus farfelues, celle-ci est suffisamment raisonnable et logique pour que l’on puisse espérer la voir se concrétiser. Sur la future PlayStation 6 peut-être, qui sait ?