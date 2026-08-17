Xiaomi tease le Redmi Note 17 : batterie colossale de 10 000 mAh et recharge 100 W au programme

Xiaomi annonce la date de lancement de ses prochains Redmi Note 17, qui promettent des prouesses d’autonomie et de vitesse de charge.

redmi note 17
Crédit : Xiaomi

Xiaomi lance sa campagne de communication autour de la sortie de ses nouveaux smartphones de la série Redmi Note 17. Cette famille de mobiles a toujours été réputée pour ses batteries à forte capacité, mais sur cette génération, le constructeur s’est surpassé. Il annonce en effet la présence d’un accumulateur de 10 000 mAh, un record pour ce type de produit grand public. Sans surprise, pour parvenir à atteindre une telle capacité, Xiaomi compte sur la technologie silicium-carbone, qui permet déjà depuis quelques années de faire s’envoler les mAh des batteries.

Nous n’avons pas de détails à ce sujet pour l’instant, mais il est probable qu’un seul modèle de la série, le Redmi Note 17 Pro Max, bénéficie d’une batterie de 10 000 mAh. Pour recharger rapidement une batterie aussi généreuse en capacité, Xiaomi est obligé de proposer une puissance de charge élevée, ce qui sera bien le cas. La marque mentionne une compatibilité avec la solution HyperCharge propriétaire, délivrant une vitesse de 100 W en filaire. Un remplacement de batterie gratuit pendant 3 ans serait aussi inclus sous conditions en cas de pépin.

Un Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max qui ne fait pas de concessions sur la batterie

Xiaomi indique par ailleurs que ses Redmi Note 17 ont été développés en partenariat avec l’organisme de certification TÜV SÜD. Les smartphones devraient résister à une chute d’une hauteur de 3 mètres et offrir un indice de protection IP66/IP68/IP69/IP69K contre l’eau et les poussières. On nous annonce aussi un écran AMOLED de 6,83 pouces, un mode portrait boosté à l’IA, une puce Snapdragon 6 Gen 5 de milieu de gamme, ou encore l’intégration de 12 Go de RAM, extensible à 24 Go grâce à la RAM virtuelle.

Tous les modèles de Redmi Note 17 seront présentés en détail par Xiaomi le 27 août prochain. Il s’agit d’un lancement international, on ne devrait donc pas avoir à attendre beaucoup avant qu’ils soient rendus disponibles en France. Reste à savoir à quel prix, en cette période de crise de la mémoire.


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