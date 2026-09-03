Les abonnés du Xbox Game Pass perdent cet avantage… à moins de payer plus cher

Xbox limite l’usage du cloud gaming à ses abonnés Game Pass. Le nombre d’heures permis devient très faible, et il faudra passer à la caisse pour obtenir plus de temps de jeu en streaming.

Coup dur pour les abonnés duGame Pass qui avaient l’habitude de jouer en streaming. Xbox annonce qu’un nombre défini d’heures de jeu sera désormais imposé aux joueurs, alors que le cloud gaming était illimité jusqu’ici. Le changement sera opéré en novembre et les seuils sont particulièrement bas : avec le Game Pass Ultimate, on aura droit à 15 heures de jeu en streaming, avec le Game Pass Premium à 10 heures, et avec le Game Pass Essentiel à seulement 5 heures.

“Une fois leurs heures incluses utilisées, les abonnés pourront acheter du temps de jeu supplémentaire dans le cloud via le Microsoft Store”, explique l’éditeur. Les tarifs n’ont pas encore été révélés. Il deviendra par ailleurs possible d’acheter des heures de jeu dans le cloud via le Microsoft Store sans s’abonner au Game Pass, pour streamer les jeux compatibles de sa bibliothèque. L’entreprise rappelle que le cloud gaming peut servir à jouer sur Xbox One à des titres Xbox Series, alors que le prix des consoles a explosé ces derniers mois suite à la hausse des coûts de la mémoire. A quelques semaines du lancement de GTA 6, cette précision ne semble pas anodine.

Game Pass : Xbox change tout pour le cloud gaming

“Nous mettons en place ce modèle car le coût du cloud gaming augmente avec le nombre d’utilisateurs et la durée de jeu. Le passage à des limites mensuelles nous permet de maintenir le service tout en continuant d’investir dans sa fiabilité et ses performances”, se justifie Xbox, qui estime que 4 % des abonnés Game Pass sont concernés par la mesure.

La marque souffle décidément le chaud et le froid. Son outil de conversion des disques physiques en jeux numériques été très bien accueilli par les joueurs il y a quelques jours. La baisse de prix du Game Pass, après une forte hausse, envoyait aussi un signal positif. Pour rappel, Xbox avait inclus le cloud gaming à tous ses abonnements Game Pass il y un an, alors qu’il était jusqu’ici exclusif à la formule Ultimate. Les nouvelles restrictions mises en place viennent remettre en cause cette stratégie.