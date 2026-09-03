Les abonnés du Xbox Game Pass perdent cet avantage… à moins de payer plus cher

Xbox limite l’usage du cloud gaming à ses abonnés Game Pass. Le nombre d’heures permis devient très faible, et il faudra passer à la caisse pour obtenir plus de temps de jeu en streaming.

Stream Xbox Game Pass Ultimate
Crédits : 123RF

Coup dur pour les abonnés duGame Pass qui avaient l’habitude de jouer en streaming. Xbox annonce qu’un nombre défini d’heures de jeu sera désormais imposé aux joueurs, alors que le cloud gaming était illimité jusqu’ici. Le changement sera opéré en novembre et les seuils sont particulièrement bas : avec le Game Pass Ultimate, on aura droit à 15 heures de jeu en streaming, avec le Game Pass Premium à 10 heures, et avec le Game Pass Essentiel à seulement 5 heures.

“Une fois leurs heures incluses utilisées, les abonnés pourront acheter du temps de jeu supplémentaire dans le cloud via le Microsoft Store”, explique l’éditeur. Les tarifs n’ont pas encore été révélés. Il deviendra par ailleurs possible d’acheter des heures de jeu dans le cloud via le Microsoft Store sans s’abonner au Game Pass, pour streamer les jeux compatibles de sa bibliothèque. L’entreprise rappelle que le cloud gaming peut servir à jouer sur Xbox One à des titres Xbox Series, alors que le prix des consoles a explosé ces derniers mois suite à la hausse des coûts de la mémoire. A quelques semaines du lancement de GTA 6, cette précision ne semble pas anodine.

Game Pass : Xbox change tout pour le cloud gaming

“Nous mettons en place ce modèle car le coût du cloud gaming augmente avec le nombre d’utilisateurs et la durée de jeu. Le passage à des limites mensuelles nous permet de maintenir le service tout en continuant d’investir dans sa fiabilité et ses performances”, se justifie Xbox, qui estime que 4 % des abonnés Game Pass sont concernés par la mesure.

La marque souffle décidément le chaud et le froid. Son outil de conversion des disques physiques en jeux numériques été très bien accueilli par les joueurs il y a quelques jours. La baisse de prix du Game Pass, après une forte hausse, envoyait aussi un signal positif. Pour rappel, Xbox avait inclus le cloud gaming à tous ses abonnements Game Pass il y un an, alors qu’il était jusqu’ici exclusif à la formule Ultimate. Les nouvelles restrictions mises en place viennent remettre en cause cette stratégie.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Disney+ intègre les programmes M6, une réponse à l’alliance entre Netflix et TF1

Disney+ va diffuser des contenus provenant de M6 sur sa plateforme en France. Un partenariat qui fait suite à celui entre Netflix et TF1. The Walt Disney Company France et…

TCL dévoile ses nouveaux smartphones P80 : l’écran NxtPaper passe à l’AMOLED et ça change tout

Les TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro et TCL P80 ont été présentés à l’IFA 2026. Pour la première fois la marque associe sa technologie d’écran NxtPaper à l’AMOLED. Le…

iPhone 16e : avec 325 € de réduction, le smartphone passe à prix mini pour la rentrée

Sorti l’année dernière, l’iPhone 16e propose aujourd’hui un excellent compromis entre caractéristiques haut de gamme et prix accessible. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement vous l’offrir à prix cassé grâce…

Microsoft sacrifie les performances des PC Windows 11 pour renforcer leur sécurité

Microsoft annonce l’extension de la protection de l’intégrité de la mémoire aux appareils Windows 11. Cette fonction améliore la sécurité des PC, mais peut brider leurs performances. Microsoft s’apprête à…

Blade Runner 2099 : date de sortie, histoire, casting, ce qu’il faut retenir de la nouvelle série événement de Prime Video

C’est l’un des projets de science-fiction les plus attendus sur Prime Video. Cinquante ans après les événements de Blade Runner 2049, l’univers cyberpunk s’apprête à faire son grand retour, cette…

Plus de stockage et un Gemini plus performant : comment obtenir un an d’abonnement Google AI Plus gratuit

Il est possible d’obtenir un an d’abonnement Google AI Plus gratuitement, permettant de passer à un espace de stockage de 400 Go et de débloquer de nouvelles fonctions d’IA avec…

Bon plan Honor 600 : l’excellent milieu de gamme perd quasiment 150 €

Le Honor 600 est sorti il y a moins de cinq mois, mais son prix est déjà en baisse de près de 150 € grâce à une double réduction proposée…

Philips veut vous en mettre plein les yeux : RGB Mini-LED, téléviseur Ambilight géant… Ce qu’il faut retenir de l’IFA

Philips est sur tous les fronts, et surtout sur celui du premium. La marque fait de l’IFA 2026 de Berlin la vitrine de son savoir-faire : elle y présente son tout…

Si votre voiture cache cet écran, vous ne l’avez sans doute jamais allumé

Devant le passager, un afficheur supplémentaire équipe désormais toujours davantage d’automobiles récentes. Une grande étude américaine permet enfin d’en quantifier l’usage concret. À l’inverse, les fonctions presque invisibles décrochent les…

Ce navigateur web est plus rapide que Chrome, Edge et Firefox

Quel navigateur web est le plus rapide sur ordinateur ? Un test comparatif place Brave au-dessus des leaders du marché que sont Chrome, Edge et Firefox. Quand on passe des…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.